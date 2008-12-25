Лев Лещенко не платит зарплату рабочим

Финансовые проблемы коснулись Лещенко-бизнесмена: вот уже три месяца сотрудники Кольчугинской мебельной фабрики, одним из владельцев которой является певец, не получают зарплату. Предприятие, которое находится в городе Кольчугинe Владимирской области, маэстро приобрёл несколько лет назад. По словам Льва Валерьяновича, он является совладельцем фабрики, в числе соучредителей помимо Лещенко есть ещё два человека. Кризис Уже пару лет работники предприятия с хозяином не встречались. Зато им лицом к лицу пришлось встретиться с бедностью. В последние несколько месяцев люди выходят на работу лишь для того, чтобы узнать новости о предстоящей зарплате. - Зарплату не дают уже три месяца, - рассказывает сотрудник фабрики Алексей К. - Люди просто устали работать за «спасибо». Мы никогда не думали, что в нашей жизни может произойти подобная ситуация, ведь всё производство принадлежит знаменитейшему человеку Льву Лещенко, хотя видели мы его в первый и, вероятно, последний раз около двух лет назад. Несмотря на безденежье, работники предприятия ещё не потеряли надежду на то, что ситуация на фабрике стабилизируется, громкое имя владельца заставляет верить: трудности на фирме временные. Те, кто ещё продолжают трудиться на заводе, считают, что им ещё очень сильно повезло. Совсем недавно на Кольчугинской фабрике произошло массовое сокращение штата. - Недавно на фабрике больше половины людей сократили, - рассказывает сотрудница мебельного цеха Галина П. - Как нам объяснили - из-за кризиса, а ведь самое страшное в нашем городке - потерять работу. Мало того, тем, кто остался, ещё урезали зарплату. Теперь в среднем зарплата обычного рабочего составляет около пяти тысяч рублей. Не представляем, как жить дальше. Фабрика Как стало известно LFIE.RU, проблемы с выплатами заработной платы начались достаточно давно, но рано или поздно деньги сотрудникам всё же выплачивались. Однако сейчас ситуация достигла критической точки. Люди, оказавшиеся на грани нищеты, всё равно боятся говорить о проблеме, чтобы не потерять работу. - Просто страшно: что же будет дальше, - говорит сотрудница фабрики Наталья Ф. - Нам запретили даже говорить о проблемах на заводе, а жить как?! Денег нет, за дом платить нечем, детей одеть даже не можем. Наш завод изготавливает вагонку, половую доску, ящики для снарядов... Сначала говорили: «Вот как продадим, сразу всё выплатим». А сейчас просто молчат. Доступ посторонних лиц на фабрике строго ограничен. Что творится за высоким забором, обнесенным колючей проволокой, остаётся загадкой. По официальной информации, сейчас фабрика производит фанеру, делает ящики для снарядов по госзаказу Министерства обороны. В минувшем году на предприятие завезли новое оборудование. По собственному признанию Льва Валерьяновича, предприятие он приобрёл, когда оно находилось на грани банкротства. - Мои песни приносят гораздо большую прибыль, - откровенничал тогда артист. - Фабрика не приносит никакого дохода. Мы даже не «отбили» вложенные в производство деньги. В то время, по словам Лещенко, ему приходилось выплачивать зарплату работникам предприятия из собственного кармана. Вероятно, сейчас этот карман опустел, и сотрудникам фабрики придётся ждать лучших времен.