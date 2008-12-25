Зеленский снялся в клипе Киркорова (Эксклюзивный ФОТОрепортаж)

Съемка клипа проходила в Москве 23-го декабря. «Просто подари»? песня из репертуара Киркорова - саундтрек к фильму «Любовь в большом городе». Владимир и Светлана не так давно изображали любовную пару на съемках фильма «Любовь в большом городе», съемки которого прошли этой осенью в Нью-Йорке. На этот раз Филипп стал режиссером на съемочной площадке. Снимается романтическая комедия. Владимир Зеленский и Светлана Ходченкова играют в этом фильме любовную парочка, сидящую в тихом уютном кафе. Вот-вот должны начаться съемки фильма, Володя на них опаздывает, получает от Филиппа выговор. Периодически подходят гример и оператор. Володя им строит глазки. Филипп на него ругается, потому что он должен обращать внимание на партнершу по съемкам, а не на съемочную группу. Съемочную группу в клипе изображают звезды российской эстрады и кино. Оператором и «светиком» на съемочной площадке работала Анастасия Стоцкая. С помощью экспонометра она замеряла свет, и снимала ленту на раритетную пленочную кинокамеру. Продюсером фильма Киркорова стала известная телеведущая Яна Чурикова, а визажистом на площадке – певица Жасмин. Режиссер (Филипп Киркоров) руководит процессом, говорит, что и как делать, как держать бокал, куда посмотреть, как улыбаться, что говорить. Анастасия Стоцкая замеряет свет и стоит за камерой, Жасмин поправляет грим актерам на площадке и в специально построенной для съемок гримерке, Лиза Арзамасова отбивает дубли хлопушкой, Яна Чурикова – как и положено строгому продюсеру – ругается на режиссера, и обещает прекратить давать денег, потому как съемочный процесс затянулся, и идут гигантские переработки.