Пара Нормальных застукали со шприцом (ФОТО)

Иван Дорн, солист коллектива «Пара Нормальных» и телеведущий на канале «М1» «засветился» на концерте группы «Антитіла» со шприцом в руках. Пока Аня Добрыднева, его коллега по «Пара Нормальных», сидя с друзьями за столиком принимала подарки в честь своего Дня рождения, Иван расхаживал по набитому гостями клубу в докторском одеянии, размахивая перед посетителями большим шприцом. «Я должен уколоть каждому гостю дозу, – объяснил Иван Дорн. – Дозу хорошего настроения!» Как оказалось, «Пара Нормальных» очень хорошо дружат с группой «Антитіла», поэтому Иван Дорн решил сделать коллегам и друзьям подарок – предстать в смешном образе, развлекая публику. Хотя развлекать не пришлось – публика и так была ГОРЯЧЕЙ. Но этим подарок от «Пара Нормальных» не ограничился, ведь в заключение концерта Иван Дорн и Аня Добрыднёва вышли на сцену, чтобы публично поздравить музыкантов. После чего Аня села за ударную установку, а её напарник взял в руки гитару. Самые нормальные музыканты исполнили абсолютно юморную композицию «Антитілам», написанную специально для этого события. ФОТО: «Screen Media»