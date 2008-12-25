Chicos de la Fiesta уличены в шаманизме Вуду! (ФОТО)

Почву для этих подозрений подбрасывали то созданные ребятами сценические образы, то определенные движения в танцах, которые использовали древние маги в своих ритуалах. Но сами солисты группы отрицают любую связь с магическими культурами, дескать, мы всего лишь дурачимся. Но вчера в клубе «44» на презентации альбома группы «Антитіла» группа «Chicos de la Fiesta» имела неосторожность разоблачить себя… В битком набитом арт-клубе «44» солисты «Chicos de la Fiesta» вели себя подозрительно тихо, хотя обычно они чуть ли не на стены лезут – так веселятся. Спокойное поведение можно было объяснить толкучой, которая образовалась на концерте, но чуть позже все точки над «і» сами расставились. Солисты «Chicos de la Fiesta» взобрались на сцену, чтобы поздравить музыкантов с выходом альбома. Поздравительные слова, похвалы, аплодисменты и… Кукла Вуду. Да-да, «Ребята с праздника» вынесли на сцену магический талисман – Куклу Вуду, использующую в магических обрядах. «Примите от нас этот символический подарок, – сказал солисту группе «Антитіла» Каруzzo, участник «Chicos de la Fiesta». – И будьте шаманами Вуду!» После этих слов «Chicos de la Fiesta» взялись интерпретировать на свой лад песню «БудуВуду» коллектива «Антитіла». ФОТО: «Screen Media».