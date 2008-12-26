Эммануил Виторган: «Не хочу, чтобы коллеги сбрасывались мне на гроб»

Отправляясь на интервью к вечно молодому Эммануилу Виторгану, я с ужасом узнала, что в следующем году ему стукнет 70 лет! И, если честно, не поверила. Особенно после того, как увидела его на съемочной площадке. Эммануил Гедеонович встретил меня в дорогом щегольском костюме, а сам был полон сил и грандиозных планов на будущее. Сегодня актер снимается в сериале «Две стороны Анны», роль у него, надо сказать, мощная. Виторган играет состоятельного бизнесмена, у которого трое детей. Его герой — вдовец, но дает слабинку и влюбляется в молодую девушку до такой степени, что даже собирается на ней жениться. По сюжету ему так и не удастся добежать с ней до загса — ее убивают. «В общем, запутанная, как вся моя жизнь, история», — шутит Виторган.

«Не хочу, чтобы коллеги сбрасывались мне на гроб»

— Вы как-то признались, что ради денег можете переступить через себя и сыграть в кино того, кого другие актеры себе позволить не могут. На съемки в сериале вы соблазнились из-за нагрянувшего финансового кризиса?

— Я нисколько не стыжусь этого. Когда в нищете уходят народные артисты, которых при жизни носили на руках, а коллеги потом сбрасываются им на гроб, потому что больше помочь некому, — это ужасно. Так было с Георгием Вицыным и другими. Не хочу умереть, как они.

У меня есть дети, внуки. Только в 65 лет я начал жить по-настоящему: получил квартиру, о которой так мечтал: камин, лестница, ведущая на второй этаж, и кабинет. Раньше, перебиваясь в коммуналках, общежитиях, посидеть спокойно мог лишь в кухне. А тут на старости лет — свой кабинет! В нем можно закрыться и спокойно поработать. Хорошо, когда все приходит вовремя. Но жизнь так построена, что радует далеко не всех.



— Одно время вы очень хотели сняться у Никиты Михалкова, но пока этого не случилось. Он вас не приглашает?

— Еще у Чухрая, Соловьева. С ними со всеми я давно дружу, но они, гады, не приглашают, а я — не напрашиваюсь. Но это нормальная практика. Впрочем, мне далеко не все нравится, что Никита делает. Наша профессия иногда похожа на тех девочек, которые стоят на дорогах — не мы выбираем, а нас выбирают.

— Через два дня вы отпразднуете день рождения, а через год нагрянет 70-летний юбилей. Тяжести от прожитых лет не ощущаете?

— К своему возрасту я никак не отношусь. Наверное, на юбилей сделаю спектакль. А все продюсеры кричат: «Давай комедию!» Меня это жутко раздражает.

А 70 лет — вообще какая-то странная дата. Мне не верится, что уже столько живу. И не потому, что, глядя на себя в зеркало, начинаю парить над собой. Я даже не смотрю в монитор, когда меня снимают.

— Так доверяете взгляду со стороны?

— Мне скажут: «Встаньте левее или правее», — и я все сделаю. Я ужасно самокритичен и сам себя не очень хорошо воспринимаю даже в праздники. (Смеется.)

— В связи с этим вам по сценарию жизни мемуары написать не мешало бы. Уже есть какие-то мысли на эту тему?

— Да, вот жена и редакторы меня уже добили — сил нет. Книга собрана лет пять назад — дома без дела лежит, но я все не решаюсь ее отдать в печать. Меня смущает тот факт, что многие мои коллеги по цеху на этом спекулируют. Другое дело Миша Козаков, который прожил яркую и бурную жизнь. Моя книга будет посвящена памяти супруги Аллы Балтер. Прошло уже восемь лет, как Аллочки не стало, а для меня как будто все вчера произошло. Это память навсегда…



«Ириша очень похожа на Аллочку»



— Вы всегда очень трогательно отзываетесь о ней. Но в театральных кругах утверждают, что вы женились на Алле Балтер по холодному расчету — вам нужна была прописка в Москве.

— Я на это не реагирую. А тогда за полтора-два года ушли почти все близкие мне люди: мама, папа, Аллочка… Можно было черт знает в каком состоянии пребывать, а я успокоился, помудрел. На многие конфликтные ситуации уже реагирую иначе.

Мы оба были приезжими и вместе с Аллочкой тридцать лет прожили в коммуналке. Ни о каком расчете даже речи быть не могло. Это была большая любовь! Кстати, сын Максим в детстве всегда говорил нам: «Ну вы-то что? Приезжие. Понаехали! А я — коронный москвич!»

— Даже при таких возвышенных чувствах к Алле ваш роман с нынешней супругой Ириной начался еще при жизни с Балтер. Как такое могло быть?

— Мы и в самом деле были знакомы с Ириной еще тогда, но общались все вместе — втроем. А потом мы расстались с ней на четыре года и вообще не виделись. Три года я бился за жизнь Аллочки. После операции она вышла на сцену и играла в театре. Мы думали, что все будет хорошо, но болезнь снова подступила. Ириша появилась в нашей жизни, когда услышала, что с Аллочкой опять проблемы. Я перевез супругу из онкологического центра на Каширском шоссе за город. Она лежала там, в центре, на 23-м этаже и ничего, кроме неба, не видела, а на даче — свежий воздух, деревья рядом. Правда, дача располагалась довольно далеко от Москвы. Я машину не водил и до сих пор не вожу, вот Ириша и предложила возить меня на своей. Никакого романа между нами на тот момент не было. Лишь спустя два года, после ухода Аллы, мы с Ириной стали жить вместе.

— В чем же заключается ваше полное взаимопонимание в нынешнем браке?

— Ириша очень похожа на Аллочку. Не внешне, а внутренне. Она открытый и добрый человек. На помощь может прийти даже посторонним людям. В плане деловитости Аллочка, естественно, ей уступала. У Иры потрясающий талант бизнесвумен, хотя по образованию она скрипачка. Ее появление в этой жизни меня спасло. Я был в ужасном состоянии: запил, отключил телефон. Не мог никого видеть и слышать. Сегодня Ириша старается оградить меня от посторонних дел и делает все, чтобы я занимался исключительно профессией. Так же было и с Аллочкой. Я никогда даже при жизни не стеснялся говорить о ней самые возвышенные слова.



«Не стесняюсь того, что являюсь соучредителем химчистки!»

— Везет вам с женщинами!

— Это да. Причем и первая моя жена была замечательная. Она не заслуживала, а уж дочь тем более, чтобы я ушел из семьи. Но я встретил Аллочку — и все… Даже дышать не мог. Понял тогда, что честнее будет не романами на стороне заниматься, а уйти из семьи.

— Хотите сказать, что за все годы вы никогда не ходили на сторону?

— Ну почему? Бывало, конечно, особенно когда уезжал на съемки по нескольку недель. Иногда «это» случалось, но романами подобные отношения не назовешь. Так — физиологические взаимодействия. Хотя я с нежностью отношусь к прекрасному полу. Я ни в чем не могу упрекнуть тех женщин, с которыми встречался в своей жизни. Даже если они уходили от меня и на что-то обижались. Некрасивых женщин с дурным характером не существует. Если таковые и попадаются, то это заслуга мужиков. А они часто меня ругают, что я качу на них бочку. Но это так. И я говорю все не для того, чтобы напроситься на комплименты от женщин. Я уже не в том возрасте.

— Если так, то почему вы сказали Ирине, что женитесь на ней, только если она похудеет?

— Это была шутка! Я вообще большой иронизатор. Слава Богу, что иронизирую я чаще всего лишь по отношению к себе, поэтому сын всегда со мной общался с опаской. Я мог какую-то шутку запустить, которую он по молодости не понимал. Зато сейчас Максим еще больше меня в этом преуспел.

А я ведь одессит! Наверное, тяга к юмору у меня оттуда. Полкладбища в Одессе — мои родственники. У папы было десять сестер, у мамы — одиннадцать. Я когда приезжал к ним на каникулы, не успевал всех обойти. Сегодня почти никого не осталось.

— С сыном ваши отношения после серьезных разногласий нормализовались?

— Разумеется. Максима можно понять, он долго не мог поверить, что с ним нет мамы. Для сына было слишком болезненно видеть, что рядом со мной появилась другая женщина. На отношения на стороне он реагировал нормально, но когда понял, что мы с Иришей плотно вошли друг в друга, не мог смириться. Не пришел даже на нашу свадьбу, потом, правда, позвонил, извинился. Сейчас он больше общается с Иришей, чем со мной.

— Почувствовать себя дедушкой вам удается?

— Я получаю огромное удовольствие от внуков. И пусть одни рядом, другие — на Валааме, мы все равно ездим друг к другу в гости. А Иришка вообще обожает детей! Так получилось, что своих у нее никогда не было. Врачи тоже обнаружили у жены онкологию и до сих пор не рекомендуют ей иметь ребенка, хотя она о нем мечтает и сейчас.

Внукам и сыну я до сих пор помогаю материально. Если есть возможность, почему не помочь? Мы даже сотрудников в офисе в отпуск за границу отправляем.

— Ваша знаменитая на всю Москву химчистка позволяет не думать о завтрашнем дне?

— Доход не ахти какой, но стабильный. И я нисколько не стесняюсь, что являюсь соучредитель химчистки. Все мои коллеги открывают рестораны, аптеки. Им мы всегда делаем почти 50% скидки. Обслуживается у нас и Кобзон, и весь театр Маяковского. Мы и сами уже так обнаглели, что ничего дома не стираем — все в химчистку сдаем. А еще недавно Лужков выделил мне дом под культурный центр «Виторган». Он находится в самом центре Москвы, но здание оказалось настолько прогнившим, что мастера оставили одни стены. Своих денег на строительство не хватает, пришлось брать кредит. Так что скоро друзья будут навещать нас в долговой яме.

«Когда врачи обнаружили у меня онкологию, мой организм «испугался», и я 16 лет не курил. Даже после ухода супруги Аллы не курил. Лишь через год после этих событий мы сидели в какой-то компании, и я снова взял сигарету. С тех пор не могу остановиться!»



