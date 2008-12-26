На украинскую сцену выпустили Маню… (ФОТОрепортаж)

Выяснилось, что певица не имеет никакого музыкального образования. Настя успела поработать с Евгенией Власовой, Ириной Билык, дуэтом «Milos», Натальей Волковой и другими артистами. Слова и музыку к новой песне «Маняша» певица написала сама. «Песня «Маняша» в первую очередь обо мне и о моих отношениях с молодым человеком. Парень, о котором я пою – это собирательный образ всех мужчин, которые встречались в моей жизни. И песня о том, что я такая как есть и он должен быть готов к этому», - комментирует Маня. По словам Мани, её музыкальный стиль не имеет четкого определения и границ. Если кто-то называет это народным r'n'b или попсой с примесью хип-хопа, то сама певица называет свой продукт просто – музыка хорошего настроения. «У меня нет задачи на кого-то ровняться, это просто призма моего видения музыки, которая максимально подходит для образа Мани», - говорит певица. «У нас была задача, показать артистку, её харизму и неординарность. И мы изначально не хотели обремлять это видео огромными декорациями, колличеством массовки или фантастическими спецэффектами», - говорит режиссёр клипа Владимир Якименко. Премьера видео на песню «Маняша» назначена на 28 декабря.