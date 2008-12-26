Наталья Могилевская стала Женщиной года (ФОТО)

Коллекцию многочисленных наград Натальи Могилевской пополнила еще одна премия – Женщина года. Журнал Hello тщательно следил за всеми творческими успехами звезды украинского шоу-биза за уходящий год и вручил певице хрустальную статуэтку. Наталью Могилевскую наградили не только за певческую деятельность, но и за работу в амплуа музыкального продюсера над проектом Нового канала – «Фабрика зiрок 2». Респектабельная вечеринка состоялась вчера, 24 декабря в клубе «Сингл». Вместе с певицей на премии, по сложившейся традиции, присутствовали и ее подопечные. В этот раз были дуэт Дантес&Олейник. Правда, творческие достижения ребят в тот вечер остались не оцененными Hello, зато оценили их чувство юмора. При оглашении награды «Пара года» участник дуэта Владимир Дантес иронично заметил: «Ну все, эту премию точно получим мы с Олейником… Как никак три месяца были вместе на проекте»… После этих слов гости, сидящие рядом со словоохотливым Дантесом заулыбались, однако награда все-таки досталась певице Ани Лорак и ее жениху Мурату… Помимо официального звания народной артистки Украины, певица является обладательницей многочисленных музыкальных наград, а также в 2006 году певицу признали самой красивой женщиной страны.