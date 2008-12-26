Анна Седокова отметила день рождения с Камасутрой в руках (ФОТОрепортаж)

Обычно Аня отмечает день рождения в семейном кругу, но в этом году из-за работы, ей не удалось вырваться к своим родным в Киев и празднование состоялось в Москве. Несмотря на это, скучать в одиночестве в этот день Анне не пришлось. В гости к имениннице съехались ее многочисленные друзья. Лично поздравить Анну пришли Андрей Малахов, Витория Боня, певцы Влад Топалов и Митя Фомин, звезды спорта Светлана Мастеркова, Ляйсан Утяшева, Дмитрий Носов, участники «Ледникового Периода» Вадим Колганов, Егор Бероев и Ксения Алферова.