Ани Лорак: «Если что-то раздражает, это не любовь»

А мягкой и пушистой она становится только рядом со своим любимым мужчиной – турецким бизнесменом Муратом. О том, когда ждать свадьбы и о многом другом, мы поговорили с обаятельной Ани.

- Хорошо знающие вас люди утверждают, что вы поразительным образом сочетаете в себе женскую мудрость и детскую непосредственность.

- О, ну мудрость определенно появляется с годами. Хотя такой уж мудрой я себя не считаю, со стороны, наверное, виднее! А что касается детской непосредственности, то очень рада, если она действительно осталась. Я просто живу в согласии с собой и ничего не делаю против своей воли.

- А вот некоторые злые языки, представьте себе, утверждают, что со своим женихом Муратом вы сошлись по расчету!

- Бред какой! Это человеческая зависть. Вот поэтому я стараюсь меньше говорить о наших отношениях, чтобы не сглазили. Мы знакомы уже четыре года, проверили наши отношения временем, и ни о каком расчете речи быть не могло. Я никогда не ставила материальные блага выше духовных. И Мурат так же воспитан.

Несмотря на разницу наших культур, мы многие вещи воспринимаем абсолютно одинаково. В начале наших отношений, мы часами болтали по телефону – то я ему звонила в Турцию, то он мне на Украину. Телефонные счета переваливали за тысячу долларов. Как думаете, по расчету такое возможно?

- Нет, это только счастливые часов не наблюдают!

- А мы не только часов, но и денег не считали – лишь бы слышать друг друга. И когда Мурат наконец-то решил переехать ко мне, я была на седьмом небе от счастья. Мы решили попробовать жить вместе, и вот пробуем до сих пор! (Смеется)

- Поговаривали, что в конце декабря у вас намечалась свадьба?

- Ну, мы сами никакой конкретной даты не называли. Планы были, да, но пока что мы собираемся с мыслями, скажем так. Как только придумаем, как устроить это мероприятие покрасивее и поинтереснее, сразу объявим! И вообще, я очень суеверна в таких вопросах. Их лучше заранее не обсуждать.

- Тогда давайте не будем. Ани, некоторые заметили, что в последнее время ваши наряды стали более скромными, чем прежде. Это пожелание Мурата?

- Начнем по порядку. Во-первых, мне не кажется, что мои костюмы так уж радикально изменились. У меня и до знакомства с Муратом были четкие представления о том, что можно показывать, а что нет. Естественно, теперь я еще больше думаю о степени откровенности своих костюмов.

На самом деле Мурат ничего не говорил мне на эту тему. Несмотря на свою горячую кровь, он прекрасно понимает, какая у меня профессия и не имеет ничего против открытых костюмов. Просто во всем должна быть мера.

Иной раз Мурат, наоборот, дает мне советы, как одеться. Надень, говорит, вот эту юбочку, ты же звезда, должна всем нравиться! (Улыбается) Знаете, Мурат вообще потрясающе меня чувствует, как и я его. Я никогда в жизни не встречала ничего подобного.

Думаю, это и есть любовь. И еще очень приятно, когда каждый день у тебя начинается со слов «Доброе утро, я тебя люблю!» Мне почему-то казалось, что такие постоянные нежности очень скоро могут наскучить, но нет! Я всегда испытываю наслаждение и хочу услышать их вновь.

- Такой красотой надо и впрямь каждый день восхищаться! Скажите, а вы много времени проводите в салонах?

- Вовсе нет! Конечно, какой-то необходимый минимум по уходу за собой присутствует, но половину дня на салоны красоты я точно не трачу. Просто я веду активный образ жизни, плюс хорошая генетика. Так что пока я пользуюсь тем, что дала природа.

- Как полагаете, сексуальность тоже дается природой или это, так сказать, дело наживное?

- Мне кажется, дается природой, но ее, конечно, можно развить и усовершенствовать. При этом, заметьте, у всех свои понятия о сексуальности. Кроме того, человек может быть красив, но не сексуален и наоборот. Но вообще-то для каждого человека самым красивым и сексуальным будет тот, кого он любит.

- Ани, а бытовые вопросы вас не заедают?

- Пока не жалуюсь! Мне кажется, что если люди по-настоящему любят, то они не должны придавать большого значения бытовым мелочам. Если мужчина не воспринимает женщину в халате, а ее, к примеру, раздражает, что он не закрыл шампунь, это не любовь. Таким людям надо расставаться. Для нас же это не имеет значения. Ну, забыл закрыть – закрою сама. Это же родной человек! А если что-то раздражает, это уже не любовь.

Надо быть снисходительным к таким пустякам, и тогда бытовая жизнь не станет обузой и яблоком раздора. Скоро замечательный праздник – Новый год. И я хотела бы пожелать каждому вашему читателю, чтобы в прекрасную новогоднюю ночь он был согрет любовью, теплом и заботой самого близкого человека!



