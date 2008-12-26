Кого нашли в капусте звезды в этом году?

2008 год объявлен Годом семьи. Для многих это прозвучало как "сигнал к действию", не остались в стороне и российские знаменитости. За уходящий год многие звезды шоу-бизнеса либо стали родителями, либо "приготовились" к прибавлению в семействе.

12 месяцев В начале марте этого года популярная теле- и радиоведущая (шоу "Подсолнухи" на "Русском радио", телепроекты на ТНТ, ОРТ) Алла Довлатова родила дочку, сообщает "Комсомольская правда". Также в марте родился ребенок у рыжего "Иванушки". Второй сын Андрея Григорьева-Аполлонова и его супруги Марии Банковой появился на свет 25 марта, в день рождения Марии. Певица Алсу также родила дочь - в конце апреля. Девочку назвали Микеллой. Ее младшую сестру, появившуюся на свет в 2006 году, зовут Сафина. В один день с Алсу родила первенца знаменитая теннисистка Анастасия Мыскина. В середине мая стал отцом телеведущий Иван Ургант - у него родилась девочка. 31 мая стал папой во второй раз популярный актер Петр Красилов, звезда сериалов "Не родись красивой", "Бедная Настя", телешоу "Танцы на льду". Его жена, актриса Ирина Шебеко, родила дочку. В начале июня у певца Сосо Павлиашвили родилась дочь Сандра. Вскоре после рождения родители крестили ее в Грузинской православной церкви в окружении родственников, близких и друзей. Там же несколько лет назад прошло крещение и первой дочери артиста - Лизы. В июле в очередной раз стал папой Сергей Трофимов, больше известный под сценическим псевдонимом Трофим. Дочка Лиза стала третьим ребенком популярного певца. В конце июля в третий раз стала мамой актриса Екатерина Волкова. Девочка появилась в одном из лучших роддомов Москвы, где два года назад родился сын актрисы Богдан. Несмотря на расставание с отцом ребенка - писателем и политиком Эдуардом Лимоновым, - Екатерина заявила прессе, что очень счастлива. Пополнение произошло в семье актрисы Анны Большовой и художника Александра Макаренко. По данным "Московского комсомольца", актриса родила первенца 30 июля в Новосибирске. В начале августа стала мамой экс-"блестящая" Ксения Новикова, сообщает "Комсомольская правда". В день "трех восьмерок" стал папой актер, звезда сериала "Бригада" Дмитрий Дюжев - у него родился сын. Сын родился и у актрисы Евгении Крюковой, сообщает life.ru. 37-летняя звезда российского кино стала мамой второй раз. В третий раз стал отцом музыкант Игорь Бутман. В связи с рождением сына известный саксофонист отменил совместные пекинские выступления вместе трубачом Вадимом Эйленкригом, посвященные Олимпиаде и гостям "Русского дома". 27 августа родила дочку солистка группы "Тутси" Леся Ярославская. Будущая мама и ее близкие до последнего момента не знали, кого ждать - девочку или мальчика. На УЗИ пол ребенка никак не удавалось определить, пишет портал newsmusic.ru. В начале сентября родила сына знаменитая оперная дива Анна Нетребко. Мальчик появился на свет в одной из клиник Вены. В сентябре в третий раз стала мамой звезда сериала "бедная Настя" Екатерина Климова. Как сообщает газета "Телесемь", она подарила своему супругу актеру Игорю Петренко второго сына. А у актера Андрея Мерзликина, известного по сериалу "Бумер", родилась дочка. У пары, кроме дочки, есть сын Федор. В октябре родилась дочь у музыканта Ильи Лагутенко и модели Анны Жуковой. Старшему сыну 39-летнего артиста, Игорю, 20 лет. В последний день октября стал папой известный шоумен Александр Цекало. Ему жена также родила дочь. В ноябре отцом стал популярный певец Витас. У него тоже дочь, пишет "Московский комсомолец". Также дочь родилась недавно у телеведущего "Прожэкторпэрисхилтон" и актера из проекта "Наша Russia" Сергея Светлакова, сообщает "Правда". Маленькая Настя появилась на свет в день рождения своего отца. В ожидании В скором времени на одного человека больше станет и в семье резидента Comedy Club Вадима Галыгина, сообщает РИА "Федерал Пресс". Также, по сообщениям прессы, в ближайшем будущем прибавления в семье ждут шоумены Михаил Галустян и Тимур Родригес. Накануне Нового года либо в начале января ожидается появление ребенка в семье телеведущей Яны Чуриковой, пишет РИА "Федерал Пресс". Станет мамой и самая "некрасивая Катя" страны актриса Нелли Уварова. Отец малыша - супруг будущей мамы и по совместительству режиссер Сергей Пикалов, сообщает журнал "Клео". Также ждет ребенка актриса Марина Александрова, сообщает портал "Сегодня". Этим летом она вышла замуж за коллегу по театру "Современник" 26-летнего Ивана Стебунова. Ожидается пополнение в семье известного актера Сергея Безрукова и актрисы Ирины Безруковой, утверждает журнал "Клео". То же издание сообщает, что ждет ребенка и другая звездная пара - фигуристка Марина Анисина и актер Никита Джигурда. Будущий отец уверен, что это будет дочка (у актера уже есть трое сыновей). Ждут рождения ребенка бизнесмен Эмин Агаларов и его жена Лейла Алиева. Скоро станет отцом солист группы "Корни" Александр Бердников, сообщает ИА TREND. Об этом стало известно сразу после того, как отгремела свадьба певца. Супруга Бердникова - 19-летняя студентка из Ростова Ольга. Долгое время скрывала свою беременность, но сейчас откровенно говорит на своих выступлениях о беременности певица Макsim, сообщает журнал "Клео". Беременна и ведущая реалити-шоу "Дома-2" Ксения Бородина. Она вышла замуж в день "магических восьмерок" - 08.08.08, прибавление в семействе ожидается в начале наступающего года, пишет life.ru. Кроме того, в этом году стал дедушкой Борис Гребенщиков - в июне у его дочери Алисы родился сын, сообщает портал newsmusic.ru. У популярной писательницы Дарьи Донцовой родился третий внук - Кирилл. Также стала бабушкой Певица Ирина Понаровская. У ее дочери родился сын, сообщают "Дни.Ру". А экс-президент СССР Михаил Горбачев стал прадедом - у него родилась правнучка Александра.