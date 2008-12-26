Юрий Горбунов: «Могу сыграть хоть Красную Шапочку!»

26 декабря 2008, 18:00

Обычно судьба Юры Горбунова на Новый год ясна давно и бесповоротно – работа, работа и еще раз работа…

В качестве ведущего праздничного шоу или в качестве звезды… Такой уж он – любимец публики, режиссеров и танцевальных проектов канала «1+1». Но на этот раз он решил все-таки отдохнуть с семьей. Хотя в новогоднюю ночь ему все же придется поработать на телеэкране, в праздничном мюзикле канала «Красная Шапочка и другие». Причем, Юре отведена роль весьма существенная для судьбы Красной Шапочки вообще и для всей сказки в частности. Под Новый Год популярный шоумен превратится в Шарля Перро и встретится… с братьями Гримм за стойкой бара. В результате этой встречи и бурного распития медово-перечной водочной продукции, сказка утратила былую невинность и пополнилась многочисленными персонажами, загулявшими в мюзикл из других историй. Иначе и быть не могло – ведь один из братьев Гримм в баре был никто иной, как режиссер мюзикла Семен Горов. - Юра, а как Вы вообще к сказкам относитесь? Наверное, нет таких людей, которые не любят сказок. Думаю, детские сказки любят все. А «сказки» - если кто-то кому-то рассказывает и при этом врёт – то, наверное, никто не любит. Я в детстве любил українські народні казки. Из таких, которые мне запомнились, - «Цветик-семицветик». Самая любимая и самая запомнившаяся. - Хотелось иметь такой цветик-семицветик? Нет. Я всегда ждал финала, когда девочка отрывала последний лепесток и этим лепестком спасала мальчика-инвалида. Мама всегда читала, в сотый раз, эту сказку, плакала, а я смотрел, как она плачет, и мне самому было это прикольно. - Теперь вы сами побывали в образе сказочника, автора «Красной Шапочки» Шарля Перро… - Да, вместе с двумя братьями Гримм они сидят в баре, встречают Новый год, выпивают и рассуждают на тему того, что происходит. То есть у нас Шапочка – она же современная Шапочка!. История эта – современная история любви. О том, что Волк на самом деле может полюбить Шапочку, и она - тоже, потому что время уже прошло и всё меняется и эта история тоже меняется. Сказочники придумывают её на ходу, на ходу её интерпретируют и в итоге получается сказка с большим happy-endом. - Так, а что Вы пили в кадре? Ну, это наши спонсорские проявления. Без них никак. Мы пили ненастоящие напитки. - Но там ведь перец плавал! Не чувствовалось? Нет. - А детям сказки читаете? В общем, да. Но сейчас такие сказки – это и не сказки. Сейчас очень много всяких разных книг. Сейчас детство детей отличается от того детства, которое было у меня: не было такого количества комиксов, игрушек. Поэтому, наверное, для современных детей сказка является не совсем такой сказкой, как это было у нас. Сейчас при таком количестве мультфильмов, фильмов, кинотеатров всё, конечно, воспринимается по-другому. - На роль сразу согласились? Да! - Вы отели сыграть именно этого персонажа или, возможно, кого-то другого? Да нет! Я артист непривередливый. Предложили это. На самом деле будет смешно, поэтому я доволен. - А если бы не предложили конкретного персонажа, кого бы хотели сыграть? Кого угодно! Я артист универсальный. Да хоть Красную Шапочку! - Легко ли работать с людьми в этом проекте? Тут же все друзья! И те, с кем я в кадре был, и Семён – режиссёр – мы же все институтские товарищи. Мы знакомы лет 20. Часто видимся, дружим в жизни. - Где будете Новый год в этот раз встречать? - Не знаю, но скорее всего в Киеве, а уже после Нового года куда-то поедем. Всей семьей. - За границу или куда-то в пределах Украины? Не знаю ещё. Время покажет. -Что бы хотели получить в этот Новый год, какой подарок? Не знаю. Мне пообещали новый мобильный телефон. Будем ждать телефон. - А любите сами делать подарки? Да. Больше, чем получать. - Какие подарки преимущественно дарите? Ну, своими руками – это, наверное, слишком. Но это могут быть и дорогие, и дешёвые подарки. Будет банально звучать, но главное – от сердца. Ну, это наши спонсорские проявления. Без них никак. Мы пили ненастоящие напитки. - Но там ведь перец плавал! Не чувствовалось? Нет. - А детям сказки читаете? В общем, да. Но сейчас такие сказки – это и не сказки. Сейчас очень много всяких разных книг. Сейчас детство детей отличается от того детства, которое было у меня: не было такого количества комиксов, игрушек. Поэтому, наверное, для современных детей сказка является не совсем такой сказкой, как это было у нас. Сейчас при таком количестве мультфильмов, фильмов, кинотеатров всё, конечно, воспринимается по-другому. - На роль сразу согласились? Да! - Вы отели сыграть именно этого персонажа или, возможно, кого-то другого? Да нет! Я артист непривередливый. Предложили это. На самом деле будет смешно, поэтому я доволен. - А если бы не предложили конкретного персонажа, кого бы хотели сыграть? Кого угодно! Я артист универсальный. Да хоть Красную Шапочку! - Легко ли работать с людьми в этом проекте? Тут же все друзья! И те, с кем я в кадре был, и Семён – режиссёр – мы же все институтские товарищи. Мы знакомы лет 20. Часто видимся, дружим в жизни. - Где будете Новый год в этот раз встречать? - Не знаю, но скорее всего в Киеве, а уже после Нового года куда-то поедем. Всей семьей. - За границу или куда-то в пределах Украины? Не знаю ещё. Время покажет. -Что бы хотели получить в этот Новый год, какой подарок? Не знаю. Мне пообещали новый мобильный телефон. Будем ждать телефон. - А любите сами делать подарки? Да. Больше, чем получать. - Какие подарки преимущественно дарите? Ну, своими руками – это, наверное, слишком. Но это могут быть и дорогие, и дешёвые подарки. Будет банально звучать, но главное – от сердца.

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