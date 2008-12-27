Настя Каменских мечтает застрять в лифте с любимым

собираются отметить Новый год на концерте. Настя призналась, что у неё ещё не было особо яркого Нового Года. Певица мечтает застрять в лифте с любимым человеком и шампанским. У Потапа уже была подобная история. Однажды он зашел в лифт в 2002 году, застрял, вызвал диспетчера, на что ему ответили «у вас есть компания, выпивка - вот и веселитесь!». Когда рэпер вышел, наступил уже 2003 год.Каменских призналась, что в пять лет попросила у родителей платье принцессы, и родители подарили ей его. Для Потапа самым радостным известием стала новость о грядущем пополнении в его семье. Настя не может отпраздновать Новый год без салата «оливье», советского шампанского и красной икры. Потапу для полного счастья нужен концерт. Раньше новогодние праздники ассоциировались у Насти с весельем и застольем, а сейчас с работой, а у Потапа – с мандаринами.Девушки изтоже рассказали что для них Новый год. Лера будет встречать Новый год в Донецке, у девчонок там концерт. Певица жалуется, что нет никакой личной жизни. Аня и Женя говорят тоже самое. Самый яркий Новый год Леры был тогда, когда они собирались отпраздновать на острове Бали, и опоздали на самолет в Куала Лумпур (там была пересадка).Они заблудились и думали, что будут отмечать Новый год в аэропорту. Потом оказалось, что есть еще один рейс на остров. Аня XS уверена, что самый яркий праздник еще будет! Жене запоминаются те праздники, когда рядом любимые и дорогие люди, именно тогда празднование проходит в самой теплой и веселой обстановке. Певицы жалуются, что приходится праздновать без родных, а без них и новый год уже не такой. Все таки это семейный праздник. Но также им всегда хочется шампанского и хорошего настроения.ГруппаНовый год проведёт в рабочей обстановке – у девушек концерт на Майдане, потом они летят в Симферополь. Маша в детстве играла роль Снегурочки в детском саду, а Лиза однажды не дождалась 12 ночи и уснула.Маша считает, что подарок от родного человека всегда есть лучшим подарком. Лизе нравится когда ей признаются в любви. Крем`L не может отметить Новый год без оливок, пока бьют куранты 12 раз, надо съесть 12 оливок, чтобы твое желание сбылось, это испанская традиция.Нина из группы» проведёт часть новогодней ночи на концерте, а продолжит с друзьями и родителями. Алёна считает, что артистам не привыкать встречать Новый Год на сцене. По её мнению, сцена - это самый главный новогодний подарок для каждого артиста. Новый год длится у неё с 31 по 14 января, а 3-го января у неё День рождения. Маленькая Алёна с родителями была на Шри Ланке, она сидела с мамой в теплом бассейне и от счастья совсем забыла, что через 3 минуты Новый год.Нине в канун Нового года любимый мужчина преподнёс подарок - поездку в Дубаи, сейчас они не вместе, но она запомнила этот сюрприз, от которого получила массу приятных впечатлений. Нина не может без классических атрибутов Нового года: ёлки, подарков, праздничных огней, шампанского. Алёне важно шампанское и звук, когда его открывают.