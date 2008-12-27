Настя Каменских мечтает застрять в лифте с любимым

27 декабря 2008, 10:00

Звёзды рассказали о своих желаниях относительно Нового года, а также поведали с чем именно у них ассоциируется этот великолепный праздник.

Потап и Настя собираются отметить Новый год на концерте. Настя призналась, что у неё ещё не было особо яркого Нового Года. Певица мечтает застрять в лифте с любимым человеком и шампанским. У Потапа уже была подобная история. Однажды он зашел в лифт в 2002 году, застрял, вызвал диспетчера, на что ему ответили «у вас есть компания, выпивка - вот и веселитесь!». Когда рэпер вышел, наступил уже 2003 год.

Каменских призналась, что в пять лет попросила у родителей платье принцессы, и родители подарили ей его. Для Потапа самым радостным известием стала новость о грядущем пополнении в его семье. Настя не может отпраздновать Новый год без салата «оливье», советского шампанского и красной икры. Потапу для полного счастья нужен концерт. Раньше новогодние праздники ассоциировались у Насти с весельем и застольем, а сейчас с работой, а у Потапа – с мандаринами.

Девушки из группы XS тоже рассказали что для них Новый год. Лера будет  встречать Новый год в Донецке, у девчонок там концерт. Певица жалуется, что нет никакой личной жизни. Аня и Женя говорят тоже самое. Самый яркий Новый год Леры был тогда, когда они собирались отпраздновать на острове Бали, и опоздали на самолет в Куала Лумпур (там была пересадка). Они заблудились и думали, что будут отмечать Новый год в аэропорту. Потом оказалось, что есть еще один рейс на остров. Аня XS уверена, что самый яркий праздник еще будет! Жене запоминаются те праздники, когда рядом любимые и дорогие люди, именно тогда празднование проходит в самой теплой и веселой обстановке. Певицы жалуются, что приходится праздновать без родных, а без них и новый год уже не такой. Все таки это семейный праздник. Но также им всегда хочется шампанского и хорошего настроения.

Группа Крем`L Новый год проведёт в рабочей обстановке – у девушек концерт на Майдане, потом они летят в Симферополь. Маша в детстве играла роль Снегурочки в детском саду, а Лиза однажды не дождалась 12 ночи и уснула. Маша считает, что подарок от родного человека всегда есть лучшим подарком. Лизе нравится когда ей признаются в любви. Крем`L не может отметить Новый год без оливок, пока бьют куранты 12 раз, надо съесть 12 оливок, чтобы твое желание сбылось, это испанская традиция.

Нина из группы «Гоголь Моголь» проведёт часть новогодней ночи на концерте, а продолжит с друзьями и родителями. Алёна считает, что артистам не привыкать встречать Новый Год на сцене. По её мнению, сцена - это самый главный новогодний подарок для каждого артиста. Новый год длится у неё с 31 по 14 января, а 3-го января у неё День рождения. Маленькая Алёна с родителями была на Шри Ланке, она сидела с мамой в теплом бассейне и от счастья совсем забыла, что через 3 минуты Новый год. Нине в канун Нового года любимый мужчина преподнёс подарок - поездку в Дубаи, сейчас они не вместе, но она запомнила этот сюрприз, от которого получила массу приятных впечатлений. Нина не может без классических атрибутов Нового года: ёлки, подарков, праздничных огней, шампанского. Алёне важно шампанское и звук, когда его открывают.
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