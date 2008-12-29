«Город 312» встретит Новый год на улице

Группа "Город 312" существует всего четыре года, но за это время песни коллектива, такие как "Останусь", "Вне зоны доступа", "Девочка, которая хотела счастья", не раз возглавляли многочисленные хит-парады, а музыканты успели собрать весь комплект всевозможных наград. - Ребята, чем готовитесь удивить своих поклонников в ближайшее время? Ая (солистка): - У нас выходит новый альбом "Город 312.Live" и сразу за ним live-DVD, то есть сначала люди услышат, как мы работаем вживую, а потом еще это увидят, потому что не у всех есть возможность побывать на наших концертах. Кроме того, мы сняли клип на песню "Не переплыть". После Нового года ждите! Он просто шикарный, очень здоровский! Снимали на Украине, как и клип на "Невидимку". - Какие образы выбрали для себя? Ая: - Мы играем там только самих себя. Это почти как кино, там есть сюжет, будет и компьютерная графика. Но при всей красоте и оригинальности картинки душевность, смысл и глубина песни "Не переплыть" не теряются – это самое главное. Еще мы записали две песни для очень хорошего фильма "Тариф новогодний", он идет в кинотеатрах сейчас. Актеры в нем снимаются все известные: Максим Матвеев, Валерия Ланская, Мария Аронова, Михаил Пореченков, Дмитрий Дюжев, Татьяна Васильева. Режиссер – Женя Бедарев, он снимал "В ожидании чуда". Вот если вам нравится этот фильм, то "Тариф новогодний" тем более понравится. Обязательно посмотрите! - Вы создали множество саундтреков для кино, а сами не хотите попробовать себя в качестве актеров? Дим (клавиши, бэк-вокал): - С удовольствием! Это страшно, но я думаю, многие из нас потянут, а может, даже все. Насчет Аи вообще не сомневаюсь. Ая: - А я, наоборот, в себе сомневаюсь. Дим: - А я не сомневаюсь. Я тоже постараюсь. У меня немножко беда с запоминанием текстов. Вот тексты песен запоминаю прекрасно, а роль учить… Я лучше буду импровизировать. Прочел полностью текст и уже своими словами. Машка тоже хорошо сыграет… Маша (гитара): - Запросто! Я человек исполнительный. - Что будете делать в новогоднюю ночь? Дим: - Мы обязательно порадуем зрителей. Будем выступать не в Москве. Секрет пока, где. Сыграем концерт на улице, для большого количества народа. Мы уже обговорили, что будет восемь обогревательных пушек на сцене. И как уже посмотрели в Интернете, будет -4 градуса всего. Так что нам не будет очень холодно, да и пушки спасают. Хотя экстремально, да. Ая: - У нас 1 января концерт, потом еще выступления… Ни в коем случае нельзя простыть в новогоднюю ночь, поэтому нам уже заранее сказали одеться тепло. Нас будут обогревать на сцене, и после этого мы, естественно, все поедем праздновать. Мы прежде всего думаем не о том, что сейчас из себя представляем, а что после нас останется» - Вы даже на морозе вживую петь будете? Ая: - Мы всегда поем вживую. Для зрителей ведь работаем, не можем по-другому. Нам настолько нравится то, чем мы занимаемся, так сильно любим свою работу и то, что исполняем, мы очень тщательно подходим к выбору репертуара. Не просто лишь бы написать побольше песен, а очень долго переживаем, показывать вам это или нет. Музыка – это наша жизнь, то, что сопровождает в любые моменты, хорошие, грустные, радостные… - Ваши песни очень часто перепевают на разных проектах, певческих конкурсах… Как вы к этому относитесь? Ая: - Песни многих перепевают другие артисты, поют в караоке, танцуют… Мы прежде всего думаем не о том, что сейчас из себя представляем, а что после нас останется. И мы очень хотим долго работать и плодотворно. Не хотим надоедать нашим слушателям и зрителям. Просто хотим жить в гармонии, вот если это получится как можно дольше, мы будем только рады.