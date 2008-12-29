Скандальное падение Николая Баскова

29 декабря 2008, 11:48

"Золотой голос России", популярный певец, а с недавних пор по совместительству и член жюри популярного телепроекта "Звездный лед" Николай Басков, на съемках программы устроил настоящее шоу одного актера.

Басков, как всегда, вел себя свободно: вальяжно раскачивался на стуле, отпускал шуточки в адрес ведущего, выступающих пар и даже остальных судей. Но во время записи финального выпуска шоу, Басков получил самый настоящий "подарок судьбы". Загадочная Фортуна решила взять под опеку тех, кого популярный певец делал мишенью для своих остроумных шуток. Николай, сидевший за судейским столом (в самом центре), в очередной раз увлеченно дискутировал с ведущим Максимом Галкиным и со всеми члена жюри сразу. При этом певец постоянно крутился в разные стороны. В какой-то момент легкий прозрачный пластиковый стул, на котором сидел Басков, не выдержал такой активности артиста и попросту развалился на две части. Басков, никак не ожидавший такого поворота событий, не успел сгруппироваться и упал на пол. Артист Алексей Чумаков, сидевший рядом, помог коллеге подняться на ноги. "Теперь я понял, почему Николай спрашивал меня о диете, интересовался как быстро похудеть", – чуть позже прокомментировал случившееся Чумаков. Технические работники проекта, между тем, до сих пор недоумевают, как мог сломаться стул, сделанный из особо прочной пластмассы. Напомним, что в последнее время образцово-показательный Басков стал некоторым образом менять имидж. Возможно, что это связано с тем, что певец продолжает активные поиски спутницы жизни. В последнее время "золотой голос России" почти не пропускает светские мероприятия и на каждом появляется с новой пассией. Причем, с каждой из них ведет себя как с постоянной девушкой – непрерывно обнимает и целует. В донжуанском списке Баскова значатся Анна Семенович, Лера Кудрявцева и многие другие не менее известные и прекрасные особы. Не так давно, на одной из вечеринок, Басков был замечен в компании телеведущей Оксаной Федоровой. С "Мисс Вселенная"певец вел себя, как пылкий влюбленный юноша, и не отходил от своей избранницы ни на шаг, пишет "Комсомольская правда". Певец всячески ухаживал за спутницей, угощал ее разными напитками и в итоге даже дал попробовать коктейль из своего бокала. Горячительные напитки вскоре сделали свое дело. Оксана окончательно расслабилась и приняла предложение Баскова потанцевать. Артист не упустил своего шанса и сделал все, чтобы очаровать Оксану. Он постоянно обнимал девушку и засыпал ее поцелуями. Замужняя Федорова в объятиях пылкого Баскова чувствовала себя комфортно. Казалось, она даже отвечала тенору взаимностью. Что на самом деле происходит между этими персонажами, знают только они. А в тусовке тем временем начинают в очередной раз шептаться о свадьбе Баскова.

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