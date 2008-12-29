Дочь Веры Брежневой встала на коньки (Эксклюзивные ФОТО)

Самое популярное «морозное» шоу «Ледниковый период» докатилось до нас! Совсем скоро поклонники проекта узнают, кому достанется победа на лезвии конька. Но перед финалом звезды шоу громко «прорепетировали» в Киеве.На днях в столичном Дворце спорта творилось что-то нереальное! Люди толпились в огромных очередях к кассам и входам, чтобы попасть на шоу «Ледниковый период». Но надо сказать, далеко не все участники проекта — пожаловали в столицу. К нам доехали Вера Брежнева и Вазген Азроян, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Мария Петрова, но без Кости Дзю. Наверное, при его присутствии цены на билеты подскочили бы в два раза. Также были Алексей Ягудин, Ирина Слуцкая, дочь Ирины Алферовой — Ксения, Повилас Ванагас… Но главная «скрипка» ледового оркестра — Илья Авербух — так и не появился. Поговаривают, что знаменитый тренер очень хотел, но не смог — серьезно готовился к финальному шоу в Москве. Супершоу предшествовала генеральная репетиция. Вера Брежнева вместе со своим партнером Вазгеном Азрояном настойчиво оттачивала все движения до совершенства. А на лед Вера вышла не сама, а со своей 7-летней дочерью Сонечкой. Поскольку большую часть времени Брежнева проводит в Москве, то когда приезжает в Киев, использует любую минуту, чтобы побыть с единственной дочкой. Но Сонечка не просто сопровождала маму, а, как полноправный маленький фигурист, тоже выписывала пируэтики на льду. Мешать процессу она не собиралась и сама каталась на отведенной для ведущих территории. На скользком, как стекло, льду девочка стояла так уверенно, что могла бы дать фору любому взрослому. — Когда я попала на проект и стала много времени проводить на льду, — призналась Брежнева, — нам с дочкой хотелось больше времени проводить вместе, и Соня начала подъезжать на тренировки и кататься. Сначала мы брали коньки напрокат, а месяц назад купили ей свои. Но говорить о профессиональном спорте рано — пока она катается в свое удовольствие, а дальше — посмотрим. Само же шоу началось с выхода всех участников. Вела вечер Екатерина Стриженова. Жуткий холод, от которого шли мурашки по телу, не помешал Кате облачиться в декольтированное платье, правда, она накинула меховую жилетку. Когда на лед вышла многократная чемпионка мира Ирина Слуцкая и продемонстрировала свои знаменитые вращения, Стриженова подмигнула: «Ира, научи меня так вертеться!» А выступление Алексея Ягудина могло закончиться трагедией. Исполняя свой номер, он не удержал равновесия и едва не упал. Спасла Лешу хорошая реакция и большой опыт. Как потом сказал сам спортсмен, у него сильно болела нога. — Но при этом я очень доволен участием! — признался Ягудин. — Все артисты тоже в восторге. Иногда выходят на лед в такой эйфории, что забывают снять чехлы с коньков. Кто станет победителем проекта, станет ясно совсем скоро. Уже завтра на Первом канале (Россия) пройдет финальный эфир. Но интригу будут держать до Нового года. Так что время покажет, кто из звезд лучший на льду.