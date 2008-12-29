Сосо Павлиашвили: В моем новом альбоме будет вечная музыка

Сосо Павлиашвили рассказал в интервью о своем новом альбоме.

- Сосо, недавно на одном из ведущих ТВ-каналов вы потрясли публику песней из фильма «Крестный отец», исполненной на английском языке. Кто помогал вам репетировать? - В первую очередь моя жена Ирина, которая тоже принимала участие в номере. Ирочка знает английский в совершенстве, и без ее помощи мне было бы очень трудно, - рассказывает певец "Аргументам неделi". Что для вас оказалось самым сложным в подготовке номера? - Я боялся проблем с произношением. Но тут мне, как ни странно, пригодилось знание грузинского. В этих двух языках очень много похожих звуков, и это мне помогло. - Может быть, скоро мы услышим новые песни на иностранном? - Все зависит от того, чего от меня будут ждать мои слушатели. У меня много приглашений и поездок за границу, и я подумываю освоить английский для этого. Свободного времени у меня практически нет, поэтому если буду учить, то только методом интенсивного погружения у моих друзей в Международном центре «Хилтон». - Сосо, каким будет ваш новый альбом, который выйдет в феврале? - Альбом «Небо на ладони» получился очень интересным. Все песни объединит общая тема - человеческие чувства и эмоции, которые близки всем без исключения. Бывает модная музыка, а бывает вечная - в моем альбоме будет именно она. - Я уверена, что большую любовь слушателей завоюет песня «Ангел». Как родилась эта нежная композиция? -Песня родилась почти случайно, во время фотосессии для модного журнала. В перерыве я сел за рояль и начал импровизировать. И ко мне сразу же пришла эта мелодия. Со мной тогда была моя жена Ира, беременная вторым ребенком. Ей этот мотив очень понравился, и мы быстро записали его на диктофон. А уже дома я позвонил поэту Константину Губину и сказал, что хочу сделать из этой мелодии песню о ребенке, который еще не родился. - Вашей дочке Лизе, которой, по сути, и посвящен «Ангел», уже 4 годика. Она знает, что причастна к рождению этой песни? - Конечно, знает! Всякий раз, когда мы ее поем, она говорит: «Это Лизина песня!» Хотя в клипе в животике у мамы снималась наша младшая дочь Сандра. - Что бы вы пожелали нашим читателям в преддверии праздников? - Я сердечно поздравляю всех с наступающими Новым годом и Рождеством и желаю всем крепче верить в Бога, раскрывать ему свое сердце. Знаю по себе: если впустить в свою душу Господа, все в жизни будет восприниматься абсолютно иначе. Чего всем от души и советую!