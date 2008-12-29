Год Быка Осадчая будет встречать в купальнике, а Гайдукевич – в шлеме викинга

И ведущие «1+1» тоже его ждут, у них тоже – свои надежды, или свои опасения или свои связи с этим терпеливым, трудолюбивым, но все-таки очень упрямым и своенравным животным… Илона Довгань, ведущая программы «Сніданок з «1+1» Прогнозы, как говорят по-украински – «невтішні», в глобальном масштабе, но, думаю, что это будет год изменений и чего-то нового в моей жизни. Я пока не знаю, что именно должно быть в одежде на Новый год, в год Быка, но друзья уже предупредили о так называемом "дресс-коде", новогоднем. Новый год люблю с детства, ассоциации с сюрпризами, подарками, хорошим настроением, мечтами, отдыхом и перееданием. Дома мы всегда украшали ёлку игрушками, которые были куплены ещё до моего рождения. Для меня это домашний праздник, и если не получается приехать в Новый год, то уж Рождество я обязательно провожу в семье. Игорь Посыпайко, ведущий программы «Катастрофы» С музыкантами со своей группы мы создаем стебный проект, где возможно вы услышите мой скромный вокал. Сейчас записываем веселую антикризисную песню. А в новом году Быка начнем развлекаться масштабней - снимать клипы и немного играть концерты. Возможно, с осени получится запустить новый телепроект. Новый год мне придется встречать во фраке и белой бабочке, так как в Днепропетровске буду вести вечеринку а-ля Венский Бал. А хореографию бала и выступает Алена Шоптенко. Катерина Осадчая, ведущая программы «Светская жизнь» Хотелось бы в наступающий год Быка взять интервью у Мадонны на Неделе моды в Париже. Было бы хорошо встретить, наконец, Анжелину Джоли с Бредом Питом. Это если о работе. А вообще, надеюсь, что смутные времена в мире и в нашей стране прекратятся, и экономическая депрессия не испортит грядущий год. Так как мы с папой, мамой, братом и сыном встретим новый год на пляже на Мальдивах, то главным предметом гардероба будет купальный костюм. Конечно, желтый. Игорь Кондратюк, ведущий программы «Караоке на Майдане» От следующего года жду опровержения пессимистических прогнозов кризисного времени. А также интересных проектов себе и новых достижений моих детей. Ей-богу, пока не знаю, в чем встречать Год Желтого Быка! Сдается мне, что я буду решать это в последний момент. Надо бы подковаться на эту тему и позвонить Залевскому или Литковской, например. Виталий Гайдукевич, ведущий ТСН Что жду в год Быка? От кого? От нашей власти - ничего хорошего. Хотелось бы, что б не вышло как в прошлые разы, когда в год свиньи нам подкладывали свинью, а в год крысы мы обнаруживали, что вокруг нас крысы. Очень не хотелось, что б те "свиньи" и "крысы" на поверку оказались вдобавок и "быками". Так что жду от года кризисной смены с антикризисными последствиями. Белой полосы. В ожидании года Быка одену что-нибудь соответствующее - шлем викинга с бычьими рогами, гулять так, гулять... А вообще Новый год у меня ассоциируется… Если помните песню и клип Дроджа Майкла "Последнее Рождество" - вот оно - идеальные праздничные ассоциации - горы, снег, охотничий дом, огромный камин, глинтвейн, и только близкие рядом. Марина Леончук, ведущая ТСН У меня все хорошо, хотелось бы, чтобы Бык ничего не испортил.