Барских снова атаковал Лободу (Свежие подробности + ФОТО)

На какое-то время молодой человек затих. И пока о нем трубили все СМИ, он, похоже, «зализывал» раны... И вот, Барских поправился! По всей вероятности, он недолго искал очередной и публичной встречи с Лободой. В общем, презентация совместного клубного проекта Лободы и DJ Lutique оказалась как нельзя кстати! Тем более и мероприятие проводилось поздно вечером. Итак, Барских приехал в клуб вначале двенадцатого ночи. На нем был белый реглан и странные черные шнурки на шее. А взгляд Максима, по свидетельству очевидцев, был весьма не адекватным и странным. Какое-то время «фабрикант» находился возле гримерки Лободы. Но перед ее выступлением Барских «растворился» в толпе. К слову, охраны в этот вечер в клубе было предостаточно, - по всей видимости, певице сообщили, что на ее концерт пришел ее «суицидальный поклонник». Но выйдя на сцену, Светлана даже не подала вида, что ее что-либо беспокоит. Следуя программе, Лобода зажигала, игриво исполняя свой новый хит. И внезапно из толпы появился Барских! Он буквально напролом пошел к сцене. Охрана сработала мгновенно, впрочем, грозный вид и решительные действия секьюрити не остановили «фабриканта». Барских упорно лез на сцену - к Лободе! В итоге, охранники скрутили ему руки. Правда, с немалым трудом... И принудительно направили Барских к выходу. Все это время Максим отчаянно сопротивлялся, пытаясь освободиться. - Только не бейте по лицу этого сумасшедшего парня! - кричали люди в клубе. Здесь терпению охраны можно позавидовать - Максим так активно защищался, чтодаже поранил одного из секьюрити - содрал ему кожу на запястье и ладони... Занятно, но сама Лобода смотрела на все это не вмешиваясь. Но с явным сожалением в глазах. Более того, певица до конца отработала свое выступление. И ушла, как ни в чем не бывало, отказавшись комментировать инцидент. Однако сегодня, корреспонденту ST@RS удалось взять комментарий у Светланы Лободы касательно очередного инцидента с экс-«фабрикантом». «Если до этого момента я не была определена в своем отношении к Барских, то после попытки сорвать мое выступление, а именно так я трактую поступок этого юноши, у меня нет больше жалости к его персоне и к такому «проявлению любви». И я прошу людей, имеющих хоть какое-то влияние на этого подростка объяснить ему, что есть приватная жизнь, чувства и территория. Мы сожалеем, что в отношении Максима была применена сила, но он повел себя недопустимо и агрессивно, а охрана лишь выполняла свои прямые обязанности» , заявила Лобода. По материалам сайта «Блик».