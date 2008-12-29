Как встретят Новый Год Жириновский, Билан и Тина Канделаки (Эксклюзивные подробности)

29 декабря 2008, 16:00

Новый год - один из самых любимых праздников. О том, как планируют провести новогодние праздники звезды российского шоу-бизнеса, известные политики и спортсмены, рассказал Glomu.ru.

Классический набор: работа и "телевизор, шампанское, салаты" Для телеведущих и звезд шоу-бизнеса новогодние праздники - горячая пора. Приходится делать выбор - либо работать в это время и отдохнуть позже, либо пожертвовать гонорарами и отметить Новый год вместе с семьей. "Несмотря на то, что ходят слухи, что я буду встречать Новый Год на горнолыжном курорте вместе с Максимом Галкиным и Ксенией Собчак, я все-таки буду встречать его со своей семьей. В Москве. Основные планы по отдыху за пределами столицы разве что на новогодние каникулы, хотя тут тоже не все гладко, много работы", - поделилась телеведущая Тина Канделаки. Победитель "Евровидения" Дима Билан очень хотел бы встретить Новый Год дома, но, "скорее всего, не сможет себе этого позволить из-за серьезного гастрольного графика". Певец Александр Панайотов, как и многие другие, выбрал работу: "В Новый Год буду на сцене, как и большинство моих коллег. Отдыхать буду, как раз когда все выйдут на работу, то есть после 10-го числа". Поп-исполнитель Влад Топалов встретит Новый Год с мамой, к которой поедет сразу же после того, как закончит свое выступление на одном из корпоративных концертов. "Очень люблю свою маму и с удовольствием проведу новогоднюю ночь радом с ней, а также классическим набором - телевизор, салаты, шампанское", - говорит Топалов. Экс-вокалист группы "Hi-Fi" Митя Фомин рассказал: "Если не будет концертов - уеду к своим друзьям или к сестре в Таллинн" . Он также отметил, что обычно все празднования Нового Года для него проходят как-то однообразно: "Запомнились разве что "Миллениум" (2000 год) и 1983 год. Очень давно это было. Я тогда жил в Новосибирске. Старшая сестра вырезала из обувных коробок коров и раскрасила их в коричневый цвет. 25 лет прошло. Мама, папа и я клали их под елку. С тех пор мы, конечно, отмечали Новый Год еще вместе, но последние 12 лет я встречал праздник на сцене". Звездная пара Леонид Агутин и Анжелика Варум рассказали, что Новый Год встретят США, в Майами. "К дочке полетим, очень давно ее не видели", добавил Леонид. "Фабрикантка" Маргарита Герасимович (Дакота) планирует спеть в новогоднюю ночь с популярным западным артистом: "У меня запланированы концерты. Возможно, поеду в Азербайджан, у меня там много друзей. Кстати, туда приезжает знаменитый канадский рок-музыкант Брайан Адамси, и у меня с ним запланирован дуэт в новогоднюю ночь. Думаю такое пропускать нельзя". "Все кому не досталось подарков - обращайтесь к Жириновскому!" Многие общественные деятели и политики еще не определились, где проведут Новый год, как например председатель комитета по делам молодежи Государственной думы РФ Алина Кабаева. О новогодних планах Алина будет думать "после возвращения из деловой командировки". Руководитель Креативного Центра "НАШ ВЫБОР" Ирина Хакамада Год Быка встретит дома и все угощение приготовит сама. К ней на праздник придут ее друзья и, по словам Ирины, все они "постараются отметить максимально весело". Политик Владимир Жириновский возьмет на себя роль Деда Мороза: "Не знаю, где буду встречать Новый год. Скорее всего, в России. Одно знаю наверняка: буду дарить всем подарки - и простым людям, и бизнесменам, по которым ударил кризис! Всему кому не досталось подарков - обращайтесь к Жириновскому! Решим проблему!", - заявляет Владимир Вольфович. "На Новый год поеду в лето..." Для большинства известных спортсменов новогодние праздники - не такое напряженное время, как для звезд шоу-бизнеса. Могут позволить себе немного отдохнуть от столичной суеты боксер Костя Цзю и легкоатлетка Ирина Чащина. Для фигуриста Ильи Авербуха декабрь -очень сложный месяц, так как многие проекты, где он принимает участие, находятся в самом разгаре - разъезды, шоу, но елку наряжать он все равно будет. "На Новый год поеду в лето, - рассказал боксер Константин Цзю, - 27 декабря всей семьей улетаем в Сидней. Не будем нарушать традиции прыгать в бассейн в 12 ночи. В Австралии сейчас прекрасная погода для встречи 2009 года". Родителям Костя везет множество подарков от себя лично и от родственников. Олимпийская чемпионка гимнастка Ирина Чащина будет встречать Новый год без снега. "Я поеду в Индию, сначала на юг страны в Бангалор, а потом на Гоа. Мне нужно уединиться, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Очень устала от столичной суеты", - говорит Ирина. Сопровождать спортсменку в этой поездке будет ее крестная мать. Фигурист Илья Авербух признался: "Я не очень люблю Новый год, потому что все время в него "не попадаю". В декабре я живу в таком ритме, что многие проекты находятся в самом в разгаре - разъезды, шоу... А потом вдруг - раз! - и 30го числа все останавливается, нужно перестраиваться. Так что не могу сказать, что для меня это такой веселый праздник. Может быть, это связано с тем, что у меня сейчас нет как такового дома, семьи. Скорее всего Новый год буду встречать один или с сыном Мартином, как в прошлый раз. Но елку наряжать все равно буду".
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