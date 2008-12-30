Подопечные Никитина рассказали о своём детстве (Эклюзивные подробности + ФОТО)

30 декабря 2008, 07:07

В преддверии наступающего праздника артисты продюсерского центра Юрия Никитина поздравили соотечественников с Новым годом и рассказали, чем запомнился им 2008 год.

Также звёзды поведали о своих планах на 2009 год, и о том, какие роли им довелось исполнять на детских утренниках. Андрей Данилко в этом году выпустил долгожданный альбом Верки Сердючки «Doremi doredo». Часть песен с пластинки до этого уже вышла в Европе в альбоме «Dancing Europe». К ним добавились песни на русском языке «До Ре Ми», «Наркотикам – нет!». А российский шоу-бизнес снял бойкот украинской золушки, и Сердючка получила сразу несколько наград и премий. Также спустя целый год  доехал к приз журналистских симпатий на Евровидении-2007. «2008 был годом идеальных концертов. А недавно я подарила поклонникам новый альбом «НА БИС!». Еще меня очень порадовало, что мой сын Глеб стал заниматься игрой на гитаре. Недавно он снял свой первый клип на песню «Мама», которую я написала в рэп-эстетике. А в 2009 году мы с мужем Димой хотели бы пополнить нашу семью, и будем над этим работать», - говорит Ирина Билык.
«В детстве я много выступала, в том числе и на утренниках.  Садилась за фортепиано и пела песни, которые сама же и писала. Мои одноклассники до сих пор помнят слова всех этих песен. Именно они мне тогда говорили: «Ира, тебя ждет большое будущее». Я рада, что их добрые пожелания сбылись», - рассказала Билык.
«2008 год был годом моего внутреннего прорыва как артистки. В шоу «Танцую для тебя» я узнала, на что я способна, как я любима и какими могут быть люди, если ими руководит искреннее желание помочь ближнему. В 2009 я надеюсь утвердится как артистка и использовать все свои возможности для поднятия настроения людям. В начале года выйдет жизнеутверждающий и антикризисный альбом «Белая звезда», и уже в феврале мы отправимся в тур, чтобы развеять минорное настроение наших соотечественников», – рассказывает Оля Горбачёва.
Что касается группы «неАнгелы», то в 2008 году они не завязали с «неангельскими» выходками: откровенные фотокадры с празднования дня рождения группы чуть не стали причиной закрытия одного издания – их посчитали порнографическими. Не забывали девушки и о карьере – всего за два дня записали песню и сняли видеоклип с суперзвездой Евровидения Даной International. В следующем году Слава и Вика порадуют поклонников новым альбомом и, возможно, огорчат своими свадьбами. Летом 2008 года девушки примерили свадебные платья и решили, что они им очень к лицу.
«В детстве на утренниках я всегда была лисичкой, потому что я рыжая. В одной из постановок по сценарию я должна была, выискивая подарки, присесть на край сундука. Но я не рассчитала, и упала в сундук. После того как я выбралась из него, громко заявила, что все конфеты лежат в сундуке. А еще один раз я была золотой рыбкой, у меня был желтый блестящий костюм, плавнички, и глазки на голове», - рассказала Слава.

«Я в основном была снежинкой и зайчиком. В детстве я была скромным ребенком, наверное, поэтому серьезные роли мне не давали. Однажды я забыла стишок прямо на сцене, и, желая выкрутится из ситуации, сама придумала слова», - поделилась Вика.

В 2008 году «А.Р.М.И.Я» укрепила свои позиции. Девушки порадовали поклонников своим первым альбомом «ПРО ЭТО», двумя видеоработами, совместными мастер-классами с мировыми хореографами. Также год был активным и на личном фронте. У Иры «Блонди» Степановой появился новый член семьи – йоркширский терьер Бусинка. А ближе к осени состоялась самая эпатажная свадьба этого года – свадьба Оксаны «Ксю» Задорожной и клипмейкера Александра Химчука. В год Быка поклонников группы ожидает неожиданная, но приятная новость. А пока в преддверии своего выступления в новогоднюю ночь девушки поделились воспоминаниями о своих первых новогодних выступлениях… на утренниках.

«В детстве во всех сказочных постановках на утренниках я были лисичкой. Один раз я очень испугалась Бабу Ягу, которую играл кто-то из воспитателей. Мне тогда она показалась очень большой и страшной», – рассказывает Оксана «Ксю» Задорожная.

«Из года в год я была Снежинкой. Мама шила мне на каждый утренник новое платье. Кстати, именно на Новый год состоялось мое первое танцевальное выступление. Я танцевала под «Кармен» в коротенькой красной юбочке. После выступления мне подарили первые цветы – мальчик вынес на сцену веточку сирени. А я как скажу ему: «Не надо мне цветов, хочу конфеты», - вспоминает Ира «Блонди» Степанова.

«В детстве кем я только не была! И красной шапочкой, и бабочкой.…Все наряды мне шила мама, она была на «ты» со швейной машинкой. Например, для бабочки она сделала мне крылья из картона и разрисовала их вручную. Как-то на Новый год я была Мальвиной, с черными волосами, но в голубом платье. Еще восточной принцессой.… А еще у меня до сих пор осталось черное платье с розами – на одном из утренников я играла рольКармен», – рассказывает Настя «Нана» Кумейко

«Однажды я была Снежной королевой, а мой родной брат – звездочетом. Мама сама сшила мне костюм, и я очень переживала перед выступлением, боялась забыть свои слова. А потом Баба Яга, которой я сначала ужасно испугалась, дарила мне конфеты за то, что я правильно повторяла танцевальные движения, которые она нам показывала», - делится Света Сафронова.
А маленькая Настя «Рыжая» Снадная всегда мечтала быть принцессой: «Учительница не разглядела во мне талант, поэтому я все эти годы  снежинкой, и всегда накануне Нового года расстраивалась…».  

Однозначно 2008 год стал для группы «NikitA» годом прорыва. После серии экспериментов с названием  и составом продюсер Юрий Никитин запустил настоящую секс-машину. За год Дария Астафьева и Юля Кавтарадзе сняли три видеоклипа, записали альбом «Машина». А Дария «NikitA» Астафьева стала юбилейной 55-й playmate американского журнала Playboy. Девушка боролась за это право с пятью американками. В следующем году группа продолжит покорение не только украинского, но и западного шоу-бизнеса – заокеанские продюсеры всерьез заинтересовались Дашей и Юлей.
Несложно было предсказать такой успех девушек, рассматривая их детские фотографии.

Группа «Авиатор» в этом году огорошила поклонников заявлением постричься налысо, если парни не успеют к намеченному сроку записать свой альбом «Солнце Аризоны». Но волосы ребята сохранили, ведь Дима Тодорюк и Игорь Воевуцкий устроились на ТВ – вести шоу «Twist чи Black?». Так что можно считать, что лишь Андрей Сторож выполнил условия пари. А альбом они все-таки выпустили. Накануне Нового года.
«Поздравляем всех с Новым годом. Желаем счастья, здоровья, успехов, всегда будьте креативными. Покупайте наш альбом «Солнце Аризоны» в следующем году. Кстати, на новогодних утренниках я был Петрушкой. Костюмы на новогодние утренники тогда всем шили родители. У всех мальчиков колпачки были сделаны из картона, и стояли. А у меня был сшит из трикотажа. И мне было так обидно, что у всех колпачки стоят, а у меня нет! Так что я приложил максимум усилий, чтобы он стоял хотя бы на фотографии», - говорит Игорь Воевуцкий.

«На утренниках я всегда был зайчиком. В одну из девочек, с которой я изображен на фотографии, я был влюблен в течение 7 лет. После садика мы пошли вместе в школу, и со 2 по 9 класс я за ней ухаживал. Дарил подарки – косметику, сережки, кольца, которые папа привозил моим сестрам из-за границы. Но она почему-то не оценила мои старания, и я покинул попытки завоевать ее внимание», - рассказывает Андрей Сторож.

«На новогодних утренниках я был зайчиком, звездочетом и даже ковбоем, но это уже было в школе, в 5 классе. В Деда Мороза я верил до последнего. Однажды к нам в садик пришел Дед Мороз, и сев к нему на руки, я увидел черные усы, выглядывавшие из-под белой накладной бороды. И тут-то я понял, что этот Дед Мороз не настоящий. Но окончательно в этой легенде все равно не разочаровался, решив, что Дед Мороз просто заболел, и обязательно придет позже», - поделился Дима Тодорюк.

Для Бондарчука этот год стал поистине судьбоносным. 16 декабря у певца родилась первая дочь Ариана-Селеста. Как утверждает Василий, это изменило всю его жизнь. Год также отметился для певца дуэтной песней и совместным клипом с группой HOLLYWOOD.
«В этом году произошло замечательное событие – я стал папой! В следующем году надеюсь записать новый альбом. Рождение малышки меня вдохновило на то, чтобы самому писать песни», – рассказывает Бондарчук.

Для девушек из группы «HOLLYWOOD» 2008 год стал годом исполнения их голливудской мечты. В 2009 году солистки Катя Шеффер, Алеся Спелова и Юля Лаута непременно хотят покорить Голливуд своими песнями и новым альбомом.  
А в октябре 2008 года Юрий Никитин в очередной раз удивил мир шоу-бизнеса, запустив антикризисную группу «ПО-МА-ДА!», выступающую вживую на украинском языке. В новом году солистки Cherry, Оксана Кулай и Влада Осмачко запишут собственные украиноязычные песни, которые войдут в их первый альбом.  

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