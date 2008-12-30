Любовь-морковь 2: Рагу из морковки

Во всём мире во время Рождества и Нового года происходят чудеса, и лишь у нас — недоразумения. Мы путаем дома, улицы, города, а в отдельно остервенелых случаях даже тела. Как в искрометной комедии Максима Пежемского «Любовь-морковь 2», одноимённом сиквеле картины 2006 года. На этот раз в новогодней упаковке. Итак, с тех пор как Марина и Андрей поменялись друг с другом телами, а Гоша Куценко с Кристиной Орбакайте — ролями, утекло немало времени. Из будущих супругов они стали настоящими и обзавелись двумя детьми. Для удобства сценаристов — мальчиком и девочкой. Как вы уже сами догадались, чтобы поменяться с ними телами. Вот такое феерически смешное обстоятельство. Очередное утро, а по совместительству день рождения детей, в семье Голубевых начинается с легкой пикировки между супругами и факта дарения младшим Голубевым двух ненастоящих собак-роботов японского происхождения. Так как в дальнейшем ненастоящего в фильме будет под завязку, не стоит проходить мимо этого факта просто так — умелыми руками режиссера перед нами вырисовываются контуры семейных проблем супругов. Как сказал классик, «каждая семья несчастна по-своему». Но далеко не у каждой оказывается под рукой доктор Коган, который может вовремя рокирнуть телами кого ни попадя. В общем, как вы уже догадались, речь идет о проблеме взаимопонимания отцов и детей, и, с целью умиротворения отдельно взятой ячейки общества, добрый доктор на этот раз меняет местами взрослых и детей. Первым предстоит узнать проблемы своих отпрысков, а вторым познать прелести взрослой жизни. Такая вот нравоучительная сказка. Остается только понять, каким невообразимо физиологическим способом папа Гоша прибывает в тело десятилетнего мальчика вместе со своим вчерашним похмельем? Впрочем, всё это неважно, так как в фильме Максима Пежемского «Любовь-морковь 2» речь в основном идет о морковке. Кстати эта деталь от снеговика — единственное, что напоминает о новогоднем релизе фильма. В то время как отношения между главными героями, равно как и возможные забавные ситуации, связанные с обменом тел и статусов, тонут в изрядном ворохе откровенного шутовства. Вообще, поозорничать в масштабах собственного понимания кинематографического процесса — любимое занятие в «новом русском кино». Такое наслаждение собственными короткими штанишками и полной безответственностью перед зрителем просто обескураживает. Это тот самый случай, когда простота хуже, ну, вы сами знаете. Как и в предыдущей серии, нас ожидает весь обязательный набор недоразумений, связанных с этой «телесной» путаницей. Пока родители наслаждаются в школе собственной бесконечной грамотностью и начитанностью (что, впрочем, в случае с Гошей Куценко, кажется очевидной натяжкой), дети вовсю крушат карьерные достижения собственных родителей. Аллюзия в мировом кино, как видим, не новая. Впрочем, продюсер фильма Ренат Давлетьяров на голубом глазу заявил журналистам: «Мне постоянно говорят, что такие фильмы есть в Голливуде, но почему-то никто и никогда не может назвать хотя бы один пример…» Не знаю, не знаю, может быть, журналисты и не слышали об одном из ранних фильмов Тома Хэнкса «Большой». Впрочем, параллель эта весьма бледненькая. Точнее копия получилась бледноватой. Главным образом потому, что «какую партию у нас ни строй, получается КПСС» (тм), а какую комедию ни снимай, выходит история «про чемодан с миллионом». Деньги или ценности, которые шальным образом кто-то пытается украсть, это, по мнению новоявленных дельцов от российского кино, самое смешное, что вообще может произойти в жизни человека. Впрочем, ждать от автора «Мама не горюй» истории про что-то другое, нежели бабки и кидалово, не приходится. Уж даже не знаю, почему. Вот и в новом фильме Пежемского снова фигурируют украденные бриллианты, депозитарные ячейки с миллионами, аферы с недвижимостью и обязательные в наших комедиях жулики-простаки. Почему они при этом считаются жуликами, ума не приложу. Кроме фрикообразных жуликов — коварной дамы, похожей на мачеху из Белоснежки и её помощника, полфильма прощеголявшего в женском платье — в картине полно других ненастоящих вещей: фальшивых бриллиантов, собак и шуток. Из разряда: «В следующий раз в Гондурас» или «Папа я теперь тут лысый, а там…» При этом действие всё время дрейфует куда-то в сторону «Одного дома» — где переодетые в баб мужики скачут по снегу с подпаленным задом — но, не доехав до него самую малость, возвращается на стезю околобандитской комедии положений. В то же время любому ясно, что такого рода сюжеты, где кто-то оказывается не в своей шкуре, должны, как минимум, подкрепляться впечатляющей актерской игрой, поскольку иначе перевоплощение перестает быть метафорой. Тут уже «играть себя в предлагаемых обстоятельствах» у Гоши с Кристиной выходит со свистом. Правда сам Гоша обронил как-то, что женщин, которых он знает намного лучше (кто бы сомневался?), играть намного легче. Лукавит. И в первом фильме, и во втором перевоплощается он одинаково отвратительно: и там, и там говорит фальцетом, по-дурацки сюсюкает, подпрыгивает при ходьбе и корчит рожи. Последнее для Гоши вообще лишнее, но, тем не менее, актёр искренне считает, что таким образом он ну просто на себя не похож. Зато дети в фильме на удивление легко и просто переигрывают раскрученных и опытных актеров. Они настолько искренне наслаждаются предложенным сценаристами обстоятельством и так лихо вживаются в роли, что присутствие Гоши и Кристины становится просто непонятным. Лучшее, что могли бы сделать создатели — это выбросить из фильма всю чепуху про взрослых и бриллианты и сделать милую детскую комедию. Но решиться на такое святотатство, как исключить из действия Орбакайте и Куценко, не смог бы даже Спилберг. Живи и работай он в Москве. Учитывая любовь Максима Пежемского к франчайзам (а остановиться на одной серии, ему, как правило, не удается), нас в будущем обязательно ждут истории об обмене супруг Голубевых телами с администрацией президента, домашними животными, кухонными приборами и, возможно, если у продюсеров бюджета хватит, с инопланетянами. Впрочем, последнее — уже из области фантастики. А эта ниша в следующем году уже занята Федей Бондарчуком. Практически с Новым Годом, товарищи. И любите кино.