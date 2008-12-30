Постройневшая Элизабет получила в подарок вечернее платье (ФОТО)

На съемках праздничного выпуска программы «90-60-90» (Новый канал) ведущие поменялись местами. Элизабет, сбиваясь с ног, готовила новогодний стол к приходу гостей, а Витер только наблюдал за происходящим. - Я решил вести себя так же, как Элизабет в начале проекта, «доставая» ее же методами, - лукаво улыбаясь, рассказывает ведущий. - Помню - я, как заведенный, бегал по кухне, рассказывая о правильном питании, а она только твердила: «Не хочу», «Не буду», «Зачем мне фреши?». Теперь мы поменялись местами - я нехотя помогал ей на кухне, а Эля кричала: «Мы не успеем! Скорее!». Изменения Гостями студии «90-60-90» в праздничном выпуске стали выпускники Первой украинской «Фабрики зірок». Оля Цибульская и Саша Бодянский (дуэт «Опасные связи»), Женя Толочный и Виталий Галай (группа «Сахар»), а также Дима Каднай пришли, чтобы посмотреть, как изменилась Элизабет, и чему научилась за время участия в кулинарном проекте. Элю «фабриканты» не сразу узнали. Та девушка, которую они знали по Звездному дому, была не только полнее, но и более шумной. - Она так изменилась! – изумились гости. - Причем эти перемены – не только внешние. Просто изменить стиль питания – это слишком просто, нужно внести коррективы в стиль, образ жизни, философию. Элизабет справилась с этой задачей, перестала нервничать, стала увереннее в себе, - радуется Геннадий успехам своей воспитанницы. «Правильное» меню Гости пришли к Эле не с пустыми руками. Парни из группы «Сахар» принесли с собой в качестве подарка… два килограмма сахара. «Мы любим сладкое, а девочки любят нас», - пошутили Виталий и Женя. Впрочем, закусывать гостинцем «фабрикантам» не пришлось: Элизабет позаботилась о том, чтобы в этот день стол ломился от всевозможных блюд. Праздничное меню, составленное Элизабет, стало еще одним поводом для радости ее наставника. - Она научилась экспериментировать на кухне, разбираться в действительно полезных продуктах, - комментирует Витер. - Чего стоит только «Синий челентано» - блюдо из баклажанов с добавлением сыра моцарелла и чеснока! Я понял, что время, проведенное с ней на кухне, потрачено не зря, когда увидел, что Эля не забыла об овощном фреше. Порадовали меня и запеченные ею фрукты, и салат из овощей. Эля стала настоящей хозяйкой! Платье Во второй части праздничного выпуска «90-60-90» постройневшая, изменившаяся Элизабет наконец получит вожделенный приз – роскошное дизайнерское платье, которое на протяжении проекта было для нее стимулом к похудению. Наряд специально пошили на несколько размеров меньше изначальных параметров Эли. Девушка очень переживала, что не сможет сбросить достаточное количество килограммов и что платье будет для нее тесновато. Но уже первая примерка перед съемками праздничного выпуска показала обратное – платье было слегка великовато! Исправлять положение пришлось с помощью пояса. - Чувствую себя королевой, - произнесла Эля, увидев отражение в зеркале. Праздничный выпуск «90-60-90» смотрите на Новом канале уже в новом году, 3 января в 10.05