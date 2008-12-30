Вера Брежнева: «Новый Год встречу у телевизора!» (ФОТО)

Пока все усердно готовятся к веселым событиям: думают, чем бы украсить праздничный стол, какие программы посмотреть и что попросить у Деда Мороза, - мы расспросили наших артистов, как они собираются встречать наступающий 2009 год желтого быка. Украинская Синди Кроуфорд, французская Бриджит Бардо как любят называть ее критики Вера Брежнева в последнее время живет в режиме «Киев-Москва». Певица с головой ушла в работу. Съемки в фильме «Любовь в большом городе», участие в проекте «Ледниковый период», постоянные концерты и съемки так накрыли Веру, что она до сих пор не решила, как проведет этот день. Но, чтобы не случилось, она дала себе слово: отменить все творческие планы и провести праздники в кругу домашних. - В нашей семье много традиций по празднованию Нового Года и Рождества, - говорит Брежнева. - Но поскольку я еще не определилась, неизвестно, что устроим на этот раз. Больше всего я люблю встречать Новый Год в семье, с семьей и конечно, у телевизора. Обязательно смотрю и анализирую все новогодние огоньки с участие коллег-артистов, слушаю бой курантов и речь президента. Главное, что в этот день у меня всегда хорошее настроение!