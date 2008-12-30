Звёзды «оторвутся» под песни своей молодости (ФОТО)

А вот встречать 2009 год после поздравления Президента и предстоит в шумной, веселой и отчаянно знакомой компании звезд 80-90-х годов – в течение четырех часов, ночь напролет в эфире будут звучат золотые хиты тех времен в «Новогодней дискотеке 80-90х. Самое лучшее». Знакомые всем, не зависимо от возраста зажигательные мелодии и ритмы в стиле диско. Песни, под которые невозможно не танцевать. Слова, которые напевали и взрослые и дети, даже часто не зная, что же они значат… Звезды, которые в далекие 80-е были нереально далеко… Легендарный «Чингисхан» - исполнят «Moskau», «Rocking Son Of Dschinghis Khan», «Boney M.» - свой хит «Daddy Cool», а также прозвучат песни в исполнеии Аль Бано, Сабрины, Secret Service, "Baccara", Ottawan, Fancy, победителей «Евровидения-75» – «Teach-In». И, конечно же – какой же праздник 80-х без Юрия Антонова, Льва Лещенко, Вячеслава Добрынина, Олега Газманова, Александра Барыкина, Игоря Николаева, Стаса Намина, групп «Ялла», «Кар-Мэн», «Цветы» и «Маленький принц»... Сюрприз от Льва Лещенко и Вячеслава Добрынина – песня дуэтом «Прощай!». 14 зарубежных и 12 отечественных артистов, тридцатитысячный зал - и четыре часа веселья. Ведущими фестиваля стала троица ведущих «Мурзилки International». Во время концерта зрители так горячо реагировали на знакомые мелодии, что Аль Бано, например, даже вознамерился спеть сверх разрешенной нормы свою знаменитую «Либерта». Но так, как все шоу было расписано буквально по минутам, организаторы уговорили артиста не делать этого. Тогда Аль Бано, уходя со сцены эффектно бросил в зрительский зал свой белый шелковый шарфик. Музыканты «Чингис Хана», оказывается, не только выпустили недавно новый альбом с 10 новыми композициями, но и учат русский и хотят спеть свою культовую «Москау» вместе с хором Александрова. Свои познания русского и могучего солистка «Бони М» Лиз Митчелл продемонстрировала прямо во время шоу, правда, они были не очень обширны – всего три (даже два слова) – «Ой, мороз, мороз!». Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин за сценой наперебой вспоминали, что лежало на советских прилавках в 80-е и какие очереди приходилось выстаивать буквально за всем. Испанки из дуэта «Баккара» рассказали, как после их первого выступления на немецком ТВ уже знаменитая Лиз Митчелл пришла к ним в гримерку и поздравила с дебютом, а темпераментный Аль Бано восстановил в деталях свой первый визит в Питер в 1985 году. Апогеем фестиваля стало выступление группы «Бони М». Музыканты часто навещают Россию и довольно прилично выговаривают некоторые русские слова.