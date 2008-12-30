Учасниками новогоднего выпуска программы «Зірка караоке» станут звезды!

31 декабря зрители узнают, помнит ли Евгения Власова слова хитов Ирины Билык, как поет Александр Педан, кто из известных людей захотел покинуть шоу вместо Владимира Дантеса, чтобы спасти экс-«фабриканта» от выбывания, и умеет ли дядя Жора дирижировать…

Звездное волнение Несмотря на праздничный антураж и подбадривающие улыбки ведущего Дмитрия Шепелева, звездные участники шоу на съемках заметно волновались. - А можно петь под фонограмму? – пошутила Евгения Власова и, услышав, какой хит ей предстоит петь, совсем расстроилась: - Пойду-ка я сразу домой… Экстравагантный шоумен Дмитрий Коляденко, неверно спев слова и услышав рев сирены, сопровождающий в программе каждую ошибку, тоже напрягся: - Что это там пищит? В ответ ведущий «Зірки караоке» не удержался от «шпильки»: - Вот так скромно Дмитрий Коляденко оценивает свои вокальные данные, - пошутил Шепелев. Что поет Педан, когда он в душе? Зато резиденты «Comedy Club Ua» Александр Педан и дядя Жора, казалось, совсем не переживали: без удержу хохмили, подкалывали других участников, веселили ведущего и регулярно срывали аплодисменты зрителей. Но, как оказалось, они тоже немного волновались. - Я думал, будет легко и весело, а тут весело, но нелегко, - признался Педан в перерыве между «вокальными номерами». А после съемок честно рассказал, что обычно поет только наедине с собой – за рулем или в дУше. Репертуар при этом главный «ангел» Comedy Club Ua подбирает, как оказалось, специфический: - В машине пою «Бумбокс», а в дУше – творчество Бориса Апреля, все его песни я знаю наизусть, - пошутил Педан. Кстати, шутки на тему «Фабрики зірок-2» в этот вечер были особенно популярны. Ведь в числе участников новогоднего выпуска «Зірки караоке» присутствовали сразу трое выпускников второй «Фабрики» - Апрель, Тарабарова и Дантес. - Малой, мы решили: мы уйдем вместо тебя, это сейчас модно, - громко объявили Дантесу резиденту после того, как ведущий заявил, что Владимир выбывает из игры. Но не успел «фабрикант» обдумать заманчивое предложение, как дядя Жора и Педан поменяли свое решение: - Малой, мы тут подумали: уходи лучше ты… Дошел ли все-таки Дантес до финала программы? Кто выиграл в шоу? Достался ли победителю главный приз – 50 тысяч гривен? Смотрите новогодний выпуск шоу «Зірка караоке» 31 декабря в 23.05