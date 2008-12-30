Звёздам устроят советскую дискотеку в Новогоднюю ночь (ФОТО)

Зрители увидят полюбившихся им участников проекта «Танцуют все!» в грандиозном гала-концерте. Кроме того, из ярких, запомнившихся ещё на отборочных турах, танцоров, не попавших в 20-ку лучших, будет сформирована «альтернативная двадцатка». Лучшие участники проекта в новогоднюю ночь откроют себя в новых образах, неожиданных парах и оригинальных постановках. Все танцы будут поставлены под мелодии и песни из известных советских кинофильмов: «Человек-амфибия», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Карнавальная ночь», «Три мушкетера», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мэри Поппинс, до свиданья», «Обыкновенное чудо». Но главным сюрпризом вечера станет выступление членов жюри «Танцуют все!» - Влада Ямы, Сиско Гомеса и Саши Бобика. Все они предстанут в образах супергероев. Кто-то станет Терминатором, а кто-то – неутомимым и справедливым Зорро. Кроме того, судьи будут выступать в непривычных для себя танцевальных стилях. Организаторы обещают, что гала-концерт подарит настоящее праздничное настроение. Кроме того, участники проекта расскажут о танцевальных курьезах и своих мечтах, о том, чего ожидают от приходящего года, и о том, как изменилась их жизнь после участия в шоу. Вы также увидите тех, чьими усилиями был создан проект – людей, которые никогда не появлялись в кадре, но без которых не было бы шоу. Поздравить зрителей с Новым годом придут и звёзды. Мы узнаем, за кого они болели, с кем из участников «Танцуют все!» хотели бы поработать на одной сцене.