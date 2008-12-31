Марина Девятова откроет телевизионный эфир 2009 года в России

Открывать программу новогодней ночи будет снегурочка 2009 года - Марина Девятова. В номере с которым Марина откроет праздничную ночь, зрители смогут увидеть телевизионные традиции середины 20 века. По сценарию молодые исполнители будут выступать вместе с артистами 60-х годов. Не совсем обычным будет формат выступлений. Марина Девятова споет песню Народной Артистки России Александры Стрельченко "Едет-едет Новый Год", на которую в 60-х годах был снят один из первых клипов. Режиссеры вечера перенесут некоторые видеофрагменты с эпизодами из этого клипа на площадку "Голубого Огонька". По замыслу куплеты из клипа и съемочную запись с "Голубого Огонька" разделят на две картинки. По сути это будет видео-монтаж 60-х годов и съемок 21 века. "Александру Стрельченко можно без сомнения назвать женщиной легендой, ученицей Руслановой, она сама как русская песня", - признается Марина. Мне было очень приятно , что Александра Ильинична приехала на съемки передачи, одобрила песню и отметила, что где-то я даже похожа на нее тембрально". Эфир передачи начнется на телеканале ТВЦ сразу после новогоднего послания президента Дмитрия Медведева.