«Светские хроники» желают всегда быть первыми

«Однажды шли три странника. В пути их застала ночь. Они увидели дом, постучали. Им открыл хозяин и спросил: «Кто вы?»- Здоровье, Любовь и Богатство. Впустите нас переночевать. - Жаль, но у нас только одно свободное место. Пойду, посоветуюсь с семьей, кого из вас впустить. Больная мать сказала: «Давайте впустим Здоровье. Дочь предложила впустить Любовь, а жена - Богатство. Пока они спорили, странники исчезли. Так поднимем же в Новогоднюю ночь бокалы за то, чтобы в новом году в нашем доме всегда было место для Здоровья, Любви и Богатства!!!»31 декабря, вечером, подойти к своим родным и попросить:- Давайте, когда будет половина 12-го закричим: Новый год! Новый год! - Зачем это? – спросят Вас. - А пусть наши соседи думают, что к нам Новый год раньше пришел. И так вам желаю на целый год: быть первыми, лучшими, чтобы завидовали вашим успехам!