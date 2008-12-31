«Красная Шапочка» Настя Каменских:« Я не хотела бы быть Белоснежкой. Это не моя роль»

Не как с маленькой девочкой в ярком головном уборе, а как с вполне взрослой девушкой с формами и голосом Насти Каменских. - Настя, приходилось на площадке «Красной Шапочки» выдавать экспромты?

- Я импровизировала, потому, что не могла запомнить весь текст сразу – во-первых, из-за нервов, во-вторых, из-за того, что я абсолютно некомпетентна, как актриса. То есть у меня нет соответствующего образования. Я и переживала, и нервничала во время съемок. Тем более, скажем по правде, из-за того, что у меня очень плотный рабочий график, я не успевала распечатывать сценарий, поэтому весь текст и все слова узнавала за час до съёмок. Поэтому приходится импровизировать. Главную суть понимаю, всё остальное – по ходу. Главное – что нам разрешали импровизировать, потому что есть такие режиссёры, которые говорят: «Нужно говорить только то, что написано»

- По поводу чего именно переживаете?

- Нервничала, чтобы всё хорошо получилось, чтобы не разочаровать зрителей, режиссёра, в конце концов, который это всё делал, людей, которые над этим работали. Потому, что у меня всё-таки главная роль и такая достаточно неординарная. Думаю, не пройдёт незамеченной. Конечно, я вам скажу, что постоянно была недовольная каким-то вещами. Мне нужно работать долго.

- Есть какая-нибудь сказочная роль, которую Вы бы очень хотели сыграть?

Мне всё хочется сыграть. Я хотела бы, честно скажу, сыграть Русалочку из диснеевского мультика.

- Не думали эту идею реализовать, например, в клипе?

Да, нет. У нас просто запланировано уже столько идей, что я думаю, что ещё и Русалочкой… Не знаю… А может быть, кстати, и предложу. В Италии когда я жила, я смотрела два мультика на итальянском языке, которые мне подарили, – это «Золушка» и «Русалочка». Мне всегда нравилась Русалочка, она была всё время такая романтичная. У неё такая красивая песня была на итальянском. Мне это так запомнилось, вообще класс. Как она умирает… Вообще бомба! Я в принципе неравнодушна к русалочкам. Я смотрю, что и детки тоже неравнодушны. Неравнодушна в каком плане – не в сексуальном плане, конечно! Неравнодушна именно к такому образу.

- А Вы не хотела бы быть Белоснежкой, у которой в подчинении шесть таких прекрасных гномов по сценарию мюзикла?

Нет, я не хотела бы быть Белоснежкой. Это вообще не моя роль. Мне нравится то, что я играла. Единственное, что я немного по-другому поступала бы в жизни, понятное дело. Не как моя Красная Шапочка. Но мне это ближе, чем быть Белоснежкой. Тем более, что я считаю, хорошо, что Белоснежку сыграла именно Гайтана.

- Но «мама» Лайма Вайкуле не очень-то радуется отношениям вашей героини с Волком…

- Мама мне постоянно объясняет, что он - хищник, что я не могу с ним крутить романы. Но моей героине он очень нравится. Поскольку, она девочка оторванная – юношеский максимализм – мне нравятся такого рода юноши. Поэтому всё идёт к влюблённости.

