Comedy Club желает окрылиться в 2009 году

Поздравляю с Новым годом, Годом Желтого Быка, самый звездный и звездопроизводительный сайт всея Украины. Пусть в Новом году будут счастливы дети и их производители! Пусть кризисы будут подобны женским проблемам - всего несколько дней! Еще, в новогоднюю ночь я буду поднимать бокал за счастье тех, кто этого достоин, и за достоинство тех, кто этим счастлив! И главное: Ребята, всегда держите быков за рога.Дорогие и любимые «старсглавреды» и Его почитатели! Поздравляю вас с наступающими праздниками! Хочу пожелать Всем женщинам побольше огня в глазах - это нас «сногсшибает»!Всем мужчинам побольше уверенности и настойчивости – это их завораживает! А всем нам – больше оптимизма и улыбок – это всех окрыляет. Желаю всем проснуться 1 января самыми счастливыми на планете. Искренне Ваш , самый Ангел Страны, Александр Педан! ОКРЫЛЯЙТЕСЬ, ВЕДЬ ВЫ ЭТОГО ДОСТОЙНЫ!Дорогие друзья! Чуваки и Чувихи! Дамы и Господа! Я вас уважаю! И поздравляю с наступающим, международным Днем интоксикации Организма, т.е с новым Годом, а заодно - чтобы потом не забыть - заранее поздравляю с 23 февраля, 8 марта, 1 апреля, 9 мая, Днями рождения, 1 сентября, 7 ноября и... С Новым следующим 2010 годом! Пока! До встречи в новом году! Люблю, целую, обнимаю! Ваш Дядя Жора!Уважаемые друзья-товарищи! Желаю вам в Новом году : 12 месяцев без болезней, 53 недели всего самого хорошего, 365 дней счастья, 8760 часов успеха, 525600 минут любви и 31536000 секунд приятных моментов! И самое главное, помните: если в ночь на Новый год, странный гость к тебе придет- кто-то с белой бородой, в красной шапке меховой, с длинным посохом в руке и с подарками в мешке, с громким смехом, с добрым взглядом - значит больше пить не надо!