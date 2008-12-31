Российские звёзды поздравили читателей ST@RS

Дорогие мои земляки! Я до сих пор гражданин Украины, поэтому мне особенно приятно поздравить Вас с Новым годом и Рождеством! Желаю Вам крепкого здоровья как у Быка, стабильности, удачи Вам и Вашим детям, гармонии в душе, приятных событий, берегите своих близких, влюбляйтесь и никогда не расстраивайтесь! Пусть этот год подарит каждому из Вас мечту!Дорогие читатели ST@RS! Группа «Премьер-министр» от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом! Уходящий год был тяжелым. Мы хотим, чтобы все печали и переживания оcтались в прошлом. А в Новый год, чтобы вы вошли с прекрасным настроением, надеждой и верой в исполнение всего самого сокровенного. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия в Ваших семьях, много-много денег и столько же счастья. С Новым 2009 годом!Дорогие читали ST@RS! Желаю, чтобы в следующем 2009 году было много приятных сюрпризов, а все неприятности если и были, то очень мелкими. Чтобы счастье и любовь не покидали ваш дом и преследовали вас повсюду! Пусть Ваша жизнь будет яркой и безоблачной, как солнце в ясный день. Радуйтесь каждому приятному моменту в новом году, и пусть никакой глобальный кризис не заставит вас грустить!Самое волнительное время - это время ожидания чуда в канун Нового года! Совсем немного времени осталось до боя курантов и звона бокалов с шампанским! Я хочу поздравить всех-всех читателей портала ST@RS с этим волшебным праздником, и пожелать счастья, удачи и любви! Пусть следующий год будет ещё лучше уходящего, и все невзгоды останутся позади! А Новый 2009 год принесет с собой радость, исполнения желаний и семейное благополучие, ведь, как известно, наступающий год Быка покровительствует семейным ценностям!Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Сотрудникам этого замечательного сайта я желаю больше ярких новостей о самых интересных персонах, побольше отдыхать и поменьше нервничать. Желаю спокойствия, уверенности в себе и своих друзьях, здоровья. Пусть каждый день наступающего 2009 года будет для вас добрым и позитивным. Всем читателям сайта я желаю, чтобы все ваши близкие люди были здоровы и счастливы. Тогда будете счастливы и вы! С Новым годом!Дорогие читатели STARS, мы от всего сердца поздравляем вас с наступающим 2009 годом! По календарю - это год быка ... с одной стороны бык - это агрессивное, тупое и упрямое существо... с другой стороны это сильное, красивое и благородное животное. Поэтому мы желаем вам в этом году быть настоящими тореадорами. И если подойти ко всем начинаниям в этом году как настоящему тореадору, то есть быть гибкими, смелыми, стойкими, профессиональными и творческими, то в конечном итоге бык будет побежден, и вы одержите победу, то есть другими словами все ваши начинания будут иметь успех. Желаем вам в этом году, несмотря на всю сложность ситуации любви, доверия, спокойствия. Будьте собой, любите и доверяйте друг другу.Дорогие друзья, от всей души поздравляю сотрудников вашего яркого и динамичного интернет-портала с Новым 2009 годом! Хочу пожелать исполнения желаний и творческих стремлений. Хочу пожелать побольше радостных моментов, увлекательных событий и незабываемых встреч. Пусть в сердце каждого из вас звучит самая красивая и энергичная музыка! Желаю, чтобы Новый год принёс вам счастье и успех!Хотела бы поздравить всех с наступающим Новым Годом и пожелать всем удачи и бесконечного счастья, пусть все что Вы делаете будет разумно, а Ваша душа и тело всегда находились в гармонии. Пусть наша страна еще больше научится уважать старшее поколение, пусть любовь будет в каждом доме, люди будут добрее. Пусть мужчины остаются мужчинами, а женщины, не взваливая на себя груз проблем, остаются женщинами. Пусть родители читают своим деткам добрые русские сказки, и пусть эти дети растут в любви к своей стране. Ведь не уважая прошлого, не построишь будущее.Друзья, дамы и господа, и все-все-все, кто хочет праздновать Новый год в самой лучшей компании! Я вам именно этого и желаю! Чтобы вам хорошо работалось в будущем году, чтобы вы с наслаждением отдыхали! Желаю вашему сайту процветания и увеличения количества постоянных читателей! Преданных читателей! Пусть в наступающем году в ваших семьях царят любовь и мир! Танцуйте, пейте витамины, берегите своих близких и не болейте! С Новым годом!Я поздравляю всех с наступающими праздниками и желаю нам всем в будущем году здоровья и мирной жизни, без войн и насилия. Наслаждайтесь каждым днем и любите друг друга. С Новым годом и Рождеством!