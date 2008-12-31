Новогодние стихи от Димы Климашенко и «Горячего шоколада»

31 декабря 2008, 22:42

Некоторые известные личности решили отличиться и поздравить ST@RS красивыми новогодними стихотворениями.

Это прекрасно получилось у группы «Горячий шоколад» и продюсера Дмитрия Климашенко. И остальные поздравления не оставили нас равнодушными:) Chicos de la fiesta Поздравляем наш любимый ST@RS и всех-всех с Новым годом и Рождеством Христовым! Желаем, что бы все малышки сводили с ума своих парнишек новыми вещичками, что б ценили близких любимых людей и не обменивали проездной билет на сиденье фары, а так же горячей страсти, будьте такими как есть и не забывайте всё будет хорошо несмотря ни на что! Группа SMS Новый год - это прежде всего ожидание чуда, которое вносит новый смысл в жизнь и дарит необыкновенное чувство счастья. Хотим пожелать, чтобы каждый день в Новом году был полон для вас чудес и счастья! Победители «Фабрики звёзд-2» Желая узнать самые актуальные новости шоу-бизнеса со всего света, мы всегда обращаемся к стильному интернет-порталу stars.glavred.info В новом году хотим пожелать Вам оставаться такими же оперативными, интересными и остроумными! Мы вас любим и надеемся, что это взаимно! С НОВЫМ ГОДОМ! Всегда Ваши группа REAL O, дуэт Дантес&Олейник и «звездный воин» Борис Апрель. Группа «Горячий Шоколад» Поздравляем «Старс Главред» и читателей с праздниками! Пусть в новогоднюю ночь Снег укроет всё недоброе, Что пришло к вам в уходящем году. А светлое и чистое само прибьется к свету, как проталина. Пусть Новый год станет для Вас словно впервые, И тогда вы не разучитесь: Удивляться и радоваться всему Неповторимому и неожиданному. Пусть и дальше ваши родные и друзья Скучают по вас, Когда вас нет с ними хотя бы одно мгновение. Оставьте у порога вес своих горестей и печалей - Их унесет с собой в вихре новогодняя метель. Оставив вам взамен то, Чем силен каждый из нас - надежду! С Новым годом! Дмитрий Климашенко Поздравляю с Новым годом «STARS@GLAVRED» и всех его читателей! Теперь, суммируя итоги, Вздохнем печально о былом: Наверно, помогали боги Весь год справляться нам с врагом! Сейчас же, Новый Год встречая, Давайте будем веселиться! Друг другу счастья пожелаем, Не любит кто — тому влюбиться. Кто деньгам больше жизни рад — Пусть станет в этот год богат! Теперь и выпить нам не грех, За нас за всех и за успех! Каким бы он ни был, но год этот прожит. Мы плюсы и минусы будем считать. И как уж лихая судьба не ворожит, Порой удается ее обыграть! Ведь жизнь это пыльная, душная сцена. На ней ты стоишь перед всеми как перст. Любая ошибка, в душе перемена — И зритель тебя с удовольствием съест! Маша Фокина Поздравляю «Старс» и всех читателей с новогодними праздниками! Пусть год, который уходит с мизансцены заберет с собой всё самое плохое, злое и грубое, а оставит только доброе, светлое и чистое. Пускай год, который сменяет старый, будет для вас ещё более успешным, податливым и богатым. Пусть в вашей жизни будет только любовь и счастье! С праздником вас! Пара Нормальных Желаем «Старс Главреду» побольше читателей, а читателям – дальнейшего развития этого ресурса, чтобы никакой кризис не смог нарушить этот тандем! Будьте в новом году непредсказуемы в сюрпризах, веселы душой, улыбчивы сердцем, а ссоры пусть возникают только для того, чтобы зажечь страсть! С праздниками! Алина Гроссу В эти сказочные праздники желаю «ST@RS» и его читателям много-много веселья, ярких моментов в жизни, безумных красок! Чтобы ваши сердца пели и веселились от любви, от радости и счастья! С Новым годом вас! Павел Зибров Поздравляю сотрудников интернет-сайта «ST@RS» и всех его читателей с Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю, чтобы новый год принёс в сердца ещё больше добра и тепла! Пусть кто любит – полюбит сильнее, кто ищет – найдет! Любите и будьте любимыми! С Новым годом вас!

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