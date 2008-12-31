«Бычьего» здоровья и вечного движения желают звёзды

Каждый из знаменитостей пожелал того, чего на самом деле не хватает многим из нас. Алена Винницкая Поздравляю ST@RS с наступающим Новым Годом! Желаю в Новый год Быка жизни безоблачной и легкой, душевного спокойствия и позитива. Чтоб все получалось на раз, ведь год активности и целеустремленности вступает в свои законные права. Пускай свобода слова будет с вами рядом каждую минуту года, и пусть на вашем интернет-портале новости о звездах набирают обороты, а интерес читателей и почитателей не угасает! Гайтана Поздравляю всех с Новым Годом и Рождеством! Не забывайте, что в каждом из нас по-прежнему живёт ребёнок: дайте ему больше свободы в новом году! Не смотря ни на что, в мире так много добра, хороших людей и интересных событий! Помните об этом. Пусть эти прекрасные светлые праздники подарят Вам заряд позитива на весь год 2008 год! С.К.А.Й. З Новим Роком та Різдвом! Сподіваюся, за рік, що минув, кожен з вас зробив хоча б крок назустріч своїй мрії. Залишайтеся людьми, цінуйте та поважайте себе, своє життя та оточення. Бажаю вам везіння та натхнення в 2008 році! Вперед – ВИ ЗДАТНІ НА БІЛЬШЕ! Группа «Quest Pistols» Милые кошечки и котики, пусть надвигающаяся нестабильная ситуация заставит всех нас думать только о рациональном и исключительно хорошем. Пусть недели работы в сумасшедшем графике сменит двадцатидневное ничегонеделание (у нас просто отпуск). А потом жизнь снова вернется в привычное русло и вроде бы всё станет, как всегда… Нам хотелось бы пожелать вам, чтобы в новом году Вы нашли для себя окно с потрясающим видом на жизнь! Чтобы обыденное стало приятным и интересным, а в старом открылось новое и необычное. Ищите и покоряйте непокоренное, пишите ненаписанное, пойте неспетое, творите и совершенствуйтесь! Во всем! В общем, нового Вам Нового года! Мика Ньютон Поздравляю всех-всех-всех с Новым Годом и Рождеством Христовым! Пусть ваши заветные мечты обязательно сбываются, пусть вас сопровождает удача, оптимизм и желание творить! Двигайтесь вперед, ведь движение – это жизнь, и обязательно улыбайтесь, ведь улыбка – это поцелуй души»! Ваша Мика Ньютон! Бряц-Band Мы очень любим этот праздник. В воздухе всегда царит особое настроение, сказочное. Наша группа желает, что бы в этом 2009 году вас и ваших друзей посетил настоящий праздник, и что бы в ваших семьях всегда царила любовь и море счастье! С Новым Годом! Марина Салганик, группа DOMINO Среди многих существующих праздников, мой любимый – Новый год. Говорят, он очень важный, как мы его встретим, так и проживем. Поэтому желаю порталу STARS@GLAVRED и всем своим поклонникам оставить все печали, тревоги, обиды и беды в году уходящем, а Новый год встретить весело и задорно, в кругу любимых и близких людей! Здоровья, любви, успеха и достатка в 2009 году! Мы же будем и дальше стараться удивлять и радовать Вас нашими песнями. С Новым годом! Геннадий Витер Согласно народному поверью, есть минуты, когда пожелания, высказанные вслух, исполняются. Это - первые минуты Нового года, когда мы смотрим в будущее с затаенными надеждами и желаниями. Пусть в Новом 2009 году разрешатся наши проблемы, исполнятся желания, произойдёт все хорошее, вдохновляющее и прекрасное. Счастья, здоровья, любви и веры в то, что год грядущий хоть и немного, но все же будет лучше, чем предыдущий! С Новым годом, STARS@GLAVRED, с новым счастьем! Наталья Волкова, певица Новый год и Рождество – это не просто обычные праздники, это время, когда даже взрослые начинают верить в сказку! Мы позволяем себе впадать в ностальгию и с особым трепетом вспоминать все то, что с нами происходило и что нам так близко и дорого. Я желаю сайту STARS@GLAVRED и всем своим слушателям, чтобы Новый 2009 год был столь же запоминающимся, и принес в Вашу жизнь еще больше радости, здоровья, любви и благополучия! Группа KAMON!!! C Новым Годом! Лучший Вам подарочек – это МЫ. Мы подготовили Вам презент – ремикс на песню «КАБЛЫ, КАМОN!!!». А бонусом к нему – хорошее настроение, нараспашку улыбки, позитив, танцы до упаду. Как говорили классики: на стекле, на снегу, на бетонном полу. В наступающем году выбрасывайте из головы все темные мысли и наполняйтесь светом. Если каждый из нас будет думать о хорошем, мир станет лучше. Певица Lilu Новый год — для меня это как сказка. Вроде бы я уже взрослая, а почему-то каждый раз жду чего-то особенного. Новый год - это как детство. Если поблизости нет елки с игрушками и подарками под ней — обидно до слез! Дорогие, всех, всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Не забывайте, что жизнь прекрасна со всеми ее несовершенствами - любите ее и не упускайте ни одного мгновения! И еще, всем желаю самого обыкновенного человеческого счастья, может это и банально, но именно этого нам, порой, так не хватает! Всего самого доброго! Ваша Lilu. Певица Катерина Дорогой и любимый ST@RS! Поздравляю весь ваш коллектив, всех ваших читателей и моих поклонников с Новым Годом! Желаю вам творческого полета, бесконечных праздников в жизни! Желаю рейтингов высоких и гонораров не меньше! С праздниками! Ваша Катерина Наталка Карпа Вітаю Вас з Новим 2009-тим роком! Бажаю Вам грандіозних ідей, поруч – добрих і щирих людей, а ще - чарівних подарунків від долі, і свят новорічних у дружньому колі! Бажаю Вам завжди опинятися в потрібному місці і в потрібний час, ну і, звичайно, на stars@glavred.info! Шаленого позитиву і яскравих емоцій! Зі святом! Щиро Ваша, Наталка Карпа. Дуэт «Milos» Бежит река времени, и уже почти прожит 2008 год… Неотвратимо и волнующе наступает новый, 2009 год. И вновь нас ждут волшебные мечты и непередаваемые ощущения ожидания необыкновенных чудес и сказочных событий… Чаще улыбайтесь! Дарите радость себе и Вашим близким! Делайте себе небольшие подарки – балуйте себя… Не стоит обращать внимание на то, что Вам не нравится! Работайте себе в удовольствие. Наслаждайтесь процессом. Всегда важен не путь, а результат, которого Вы достигаете… И помните, что самое главное в жизни – это любовь! Всепобеждающая, наполняющая силами и вдохновением Любовь! Дарите любовь тем, кто окружает Вас! Каждый достоин, любить и быть любимым!.. Успехов Вам в грядущем году! Группа «D.lemma» Ну, вот и подошел к концу 2008 год. Для кого-то он был удачным, для кого-то менее успешным. Кто-то в уходящем году приобрел, а кто-то утратил. Но все мы с надеждой смотрим в грядущий Новый год. Пусть Новый 2009 - год Быка, подарит всем благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех сопутствует всем начинаниям. В Новый год нельзя без песен, В песнях всё — судьба и жизнь. Новый год всегда чудесен, Всё забудь и веселись! C уважением, группа «D.lemma». Юлия Nelson Хотелось бы пожелать всем читателям журнала «Главред» и сайта Stars@Glavred, что б Новый Год принес в Ваш дом радость, счастье и стабильность. Пусть все проблемы и неприятности останутся в старом году, а наступающий год подарит удачу и исполнение Ваших желаний. Что б то самое, настоящее "ЭТО.." постучалось в двери к каждому. Потап Журналистам желаю быть профессионалами, а читателям - любителями. Настя Каменских Желайте, любите, хотите. Если чего-то правильно хотеть это обязательно сбудется. Любите и будьте любимыми! Lepa & Filki Дорогие и любимые наши Stars.glavred.info и все наши уважаемые поклонники! На дворе зима и наступает время великих праздников! Хотим поздравить Вас с наступающим Новым 2009 годом и Рождеством Христовым. От всего сердца хотим пожелать Вам удачи во всех начинаниях, хорошего настроения, крепкого «бычьего» здоровья и, конечно же, любви, без которой никуда. Пусть Новый год принесет Вам много радости и наполнит Ваш дом теплом и уютом. Пусть девизом на целый год будет отличное настроение, улыбки, и море позитива. Любим Вас очень сильно! Руслана Я хочу пожелать всем счастья, крепкой дружбы, горячей любви! Пусть Новый год и праздник Рождества подарят ощущенье волшебства! Пусть в этот праздник рядом будут самые родные и близкие люди. Желаю побольше улыбок и веселья.Пусть в новом году вам встречаются толька хорошие люди,пусть удача и счастье станут вашими добрыми друзьями. Желаю всем-всем только хороших новостей, только слаженных мыслей и плодотворного творчества! ДИКОЙ ЕНЕРГИИ!"