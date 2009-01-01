В Новом году Максим Галкин и Николай Басков открывают «Парад звезд»

Праздник должен быть праздником и с ведущими Максимом Галкиным и Николаем Басковым он неизбежен. Артисты давно, кажется, наши общий язык, а на проекте еще и спели дуэтом новогоднюю песню по мотивам любимого хита из фильма «Карнавальная ночь» - «Пять минут». Компанию им в праздничном концерте составил… бычок. Все-таки наступает его год. В концерте прозвучат современные песни, юмористические номера и поздравления гостей программы. В программе примут участие звезды российской эстрады: Иосиф Кобзон и Надежда Бабкина, Валерия и группа «ДоМиСолька», Лев Лещенко и «Дискотека авария», Елена Воробей и Борис Моисеев, Алесандр Буйнов, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. А также: Виа-Гра, Валерий Леонтьев, Дима Билан, Филипп Киркоров, Надежда Кадышева, Олег Газманов, Кристина Орбакайте, Лолита, Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Лайма Вайкуле, Жанна Фриске, Ефим Шифрин, Михаил Жванецкий, Геннадий Ветров, Сергей Дроботенко. Смотрите на телеканале «1+1» 1-го января в 20.00 – 1-я часть, 2-го января в 20.00 – 2-я часть