Игорь Крутой: Не вижу смысла писать песни для российских певцов

На первую совместную композицию "Ты и я" решили даже снять клип. На его съемках Игорь Крутой присутствовал лично. И даже появился в одном из кадров - естественно, за роялем. Клип будет снят в стиле фэнтези. Дмитрий Хворостовский предстанет в образе влюбленного палача. Строго оценив декорации, Крутой молча наблюдал за процессом. При этом ни разу не вмешался и не дал ни одного совета. - Подготовили новогодний сюрприз поклонникам? - Нескромно делать подарки в виде собственной музыки, - отвечает композитор "Фактам и комментариям". - Но сюрприз, думаю, получился. Мы с Димой Хворостовским снялись в первом в его карьере клипе на песню "Ты и я". Ее премьера состоится в "Голубом огоньке" на телеканале "Россия". Это первая композиция нашего будущего совместного альбома, работу над которым я закончу, наверное, в апреле. Наш с Димой проект некоммерческий. Во всяком случае, у нас в стране. Не знаю, какой интерес он может вызвать на Западе. Все-таки оперный певец Хворостовский там очень востребован. Я видел и слышал его потрясающие выступления и в "Метрополитен опера", и в Ла-Скала, и в Париже, и в Сан-Франциско. Среди баритонов Диме нет равных. Но придет ли публика в концертный зал на совершенно новую, нашу совместную программу? - Что это за программа? - Сам не могу определить ее стиль. Это не опера, не фьюжн, не мюзикл, и уж точно не попса. Но работа меня сейчас полностью поглотила, не могу от нее оторваться. Даже грустно становится, что скоро закончу альбом, настолько я прикипел к этому проекту. Презентуем его осенью 2009 года. Это будет время, когда ничего интересного не предлагается и не покупается. В кульминацию всего этого раздрызга выйдет мой новый проект, подготовленный совместно с Дмитрием Хворостовским. Насколько он окажется успешным, я не могу просчитать. И не пытаюсь даже. Это не способ получения прибыли, а желание выразить себя на данном этапе творчества. Мне 54 года. Я - Игорь Крутой, написавший много популярной и инструментальной музыки. Сейчас у меня новый проект - звезда оперной мировой сцены. Первыми наше детище увидят киевляне. Именно в вашем городе состоится первый концерт. Даже могу назвать дату - 13 ноября 2009 года. - Решили прорепетировать перед Кремлем? - У нас есть знаковые города, в число которых входит и Киев. А потом будет Нью-Йорк - шеститысячная арена "Радио-Сити мюзик-холл". Запланированы выступления и в Европе. И в Москве, и в Америке и во Франции (у композитора несколько домов, поскольку жена предпочитает жить за границей. - Авт.) я очень много работал. Боялся повториться. Останавливался и шел дальше. Параллельно взялся еще за один сумасшедший проект. По причине того, что стал играть в гигантоманию, пишу сольный альбом для замечательной певицы Лары Фабиан. Получил возможность показать свое творчество и на Западе. Не могу сказать, что Лара топовая певица, но она одна из самых раскупаемых. Единственным условием нашего совместного творчества стали ее стихи. Именно их я должен положить на музыку. С марта мы уже начнем совместные репетиции. На Западе совершенно другие музыкальные язык, ткань, образы. И ярчайший представитель западной музыки - Лара. Она такая утонченная, хрупкая. Если кто-то и поет о любви правильно, то это Лара Фабиан. - Российские звезды стоят в очереди к вам за песнями? - Сейчас я ни с кем не работаю. Просят, но я не вижу смысла писать песни. За последнее время не появились большие исполнители. Когда я писал для Пугачевой, Серова, Аллегровой, Леонтьева, Лаймы, песни сразу становились хитами благодаря исполнителям. А сейчас даже качественную песню не услышат, если она не понятно кем подана. - Недавно у вашей жены был день рождения. Что вы ей подарили? - Пока ничего. У нас с ней особые отношения в смысле подарков. Эти праздники не заканчиваются никогда - всякие совместные даты, годовщины знакомства, свадьбы, дни рождения наши и детей. Там, глядишь, европейское Рождество начинается, затем Новый год... Не успеешь опомниться, как уже и День влюбленных, и 8 Марта. Тяжело мне разобраться. Поэтому сказал жене: "Не буду дарить по каждому поводу подарки, выбирай себе один, но какой-то термоядерный. Куплю все, что захочешь!" - И что она выбрала? - Еще ничего. Зато вечеринка у нас получилась на славу. Собрались все друзья, здорово повеселились. Гуляли до утра. Расходиться начали только в полчетвертого утра. Николай Басков, надев пальто, вдруг на выходе из ресторана запел "Шарманку". Все гости повернули назад и стали плясать. Закончилось празднество, когда светло уж было. - Говорят, именно на дне рождения вашей жены Алла Пугачева помирилась с Иосифом Кобзоном? - Они помирились еще раньше. На банкете по поводу рождения сына у одного известного человека. В примирении на самом деле принимали участие много людей. Окружение с разных сторон подталкивало их к мировой. Всем уже надоела эта конфликтная ситуация, неоднозначная и спорная... Хорошо, что они помирились. - Конечно. Теперь и в "Песне года" мы увидим Иосифа Давыдовича. Ведь раньше его вычеркивали из списка участников концерта. - Не хочу больше обсуждать эту тему. - Российские газеты писали, что нынешняя "Песня" станет последней для Аллы Борисовны. Теперь она планирует возобновить свои "Рождественские встречи"? - Да не переживайте вы! Будет Алла Борисовна участвовать и останется ведущей. Я очень сомневаюсь, что она возобновит "Встречи". Сейчас такое время, что надо думать о том, как удержать существующие проекты. О том, чтобы новые открывать, речь вовсе не идет. Телевидение не сможет платить высокие гонорары. "Рождественские встречи" - постановочный проект, он требует больших финансовых вложений. Даже не представляю, кто согласится тратить на это деньги. Костлявая рука голода не даст... - Свой день рождения вы уже много лет отмечаете на фестивале в Юрмале. - Восемь лет подряд. В прошлом году фестиваль закончился на день раньше, чем мой день рождения, - 28 июля. Я решил тихонько улететь во Францию, чтобы отметить событие в узком семейном кругу. Не тут-то было! Только стукнуло 12 ночи, меня поймали Басков с Киркоровым и сказали: "Не отвертишься! Как это мы не будем гулять у тебя на дне рождения? Давай, накрывай поляну". Что тут поделаешь. В ресторане возле зала "Дзинтари" и отпраздновали. Как всегда, затянулась гулянка до утра. В семь часов Леня Агутин уже пел на пляже. - В детстве тоже шумно отмечали? - Как раз наоборот. Мне всегда было обидно, что я родился летом. У друзей гулял весь класс, а мой день рождения попадал на каникулы. Всегда было обидно и как-то одиноко. Я даже предъявлял претензии матери: "Почему ты меня летом родила?" Чтобы скрасить мою грусть, родители делали хорошие подарки. Помню, подарили велосипед "Орленок". Мама старалась приодеть меня. Позже получил в подарок баян, затем пианино "Чернигов". - Вы рано научились играть? - Сначала освоил баян. Причем сам. У меня папа хорошо играл. На пианино я вообще играть не умел. Когда поехал на прослушивание в Кировоград - в областное музыкальное училище, завотделом сказал, что мне необходимо за год овладеть инструментом. Иначе на теоретическое отделение не примут. И я справился с этой непростой задачей. За год подготовил программу из семи произведений. Признаюсь честно, до сих пор не умею гаммы играть на пианино. - Никто ж не поверит! - До настоящего пианиста мне еще очень далеко. - Вы готовите очередной фестиваль "Новая волна"? - Конечно. Мы уже провели и детскую "Волну". Сейчас думаем над взрослой. Пугает наполняемость фестиваля артистами - из года в год собираются одни и те же русские исполнители. Новые не появляются. Звездочками, которые вспыхивают в Юрмале, мне некогда заниматься. Да и нет ни желания, ни возможности. Ведь потом, после первого же сольника, этот молодой артист переступит через тебя и скажет: "Дядя, откуда ты взялся и зачем ты в моей жизни нужен?" Раскрутка - самая неблагодарная работа. - Кого из зарубежных звезд пригласили в Юрмалу? - На открытии будет знаменитая американская певица Тони Брекстон. А закроет фестиваль Том Джонс. Может, еще кого-то пригласим. Пока только с этими исполнителями договорились. А вот конкурсантов будет больше - добавятся участники из Японии и Китая. Представителя от Украины, пока не было кризиса, планировали отбирать на телешоу. Теперь не знаю, как будет. Устраиваете свое "Евровидение"? - В СНГ наш конкурс, может быть, даже больше популярен и ожидаем. - Вы знаете, кто будет представлять Россию на "Евровидении"? - Во время телешоу зрители сами определят участника среди нескольких исполнителей. Я могу ошибаться, но мне кажется, победителем окажется группа БИС, продюсером которой является известный композитор, брат популярного певца (Константин Меладзе создал группу из участников российской "Фабрики звезд". - Авт.). Только это будет большой неожиданностью для всех! (Смеется.) - Может, вы знаете, кто победит на "Евровидении"? - Вот все вам расскажи! Наберитесь терпения.