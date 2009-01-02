Концерты Мадонны - самые прибыльные в 2008 году

В роскошном шоу, поставленном на основе альбома Hard Candy, участвует цыганский ансамбль из Украины, задействован классический гоночный автомобиль, а в одной из песен дуэтом с Мадонной "поет" виртуальный Джастин Тимберлейк. Как сообщает Pollstar, в Северной Америке шоу Sticky and Sweet заняло восьмую строчку в рейтинге самых прибыльных проектов за всю историю шоу-бизнеса. На втором месте в ушедшем году оказалась Селин Дион, заработавшая 236,6 млн. долларов. Taking Chances стало первым мировым турне канадской певицы за последние восемь лет. Хореографию обоих шоу ставил балетмейстер Джейми Кинг, он же отвечал за мировое турне вновь объединившейся группы Spice Girls. По части заработков среди индивидуальных исполнителей в шоу-бизнесе Мадонна побила собственный рекорд. Он был установлен в 2006 году гастрольным туром Confessions, который принес певице 193,7 млн. долларов. В этом году Pollstar впервые использовал при подсчете данные, предоставленные странами, принимавшими концертные выступления. На третьем месте оказался Бон Джови со 176 млн. долларов. Брюс Спрингстин оказался четвертым, он заработал 166 млн. долларов. Возглавлявшиая рейтинг в прошлом году группа The Police опустилась на пятое песто - 120,6 млн. Как сказано в публикации, в этом году жители Северной Америки реже ходили на концерты. Для тех же, кто все-таки покупал билеты, они обходились дороже, чем раньше. Средняя цена билета на концерт увеличилась в 2008 году на 8% и составила 66,9 доллара. Самыми дорогими были билеты на шоу Мадонны, они продавались по 350 долларов. Шоу-бизнесу кризис нипочем "Год оказался более успешным, чем можно было бы ожидать, учитывая обстоятельства в экономике", - заявил редактор журнала Pollstar Гари Бонджованни. Большую роль, по его словам, сыграло планирование выступлений. Большинство концертов прошло в первой половине года и, таким образом, на них не отразились последствия мирового финансового кризиса. Кроме того, добавил Бонджованни, на самых высокооплачиваемых артистах рецессия практически не сказывается. Билеты на новый тур Бритни Спирс, который должен начаться в марте, расходятся довольно живо. Он также предсказал коммерческий успех еще не анонсированным, но уже запланированным гастрольным турам Брюса Спрингстина и группы U2, которые в ближайшем времени должны выпустить по новому альбому.