Козловский стал на колени перед толпой фанаток (ФОТО)

Козловский пригласил массу воздыхательниц в модный столичный ресторан, где угощал всех мандаринами, зефиром и несколькими видами конфет. Поначалу фанатки немного боялись притрагиваться к угощениям, но когда Виталик начал принимать подарки, девчонки принялись чистить мандарины. Подарков в этот день было более, чем достаточно, многие были сделаны собственными руками поклонниц. Самым выдающимся подарком стал альбом, в котором собраны фотографии на все пять лет пребывания Виталика на сцене. Виталик внимательно рассматривал каждую страницу, при этом исполняя песню «Старі фотографії». Сцена, конечно, была поражающая: девушки держали огромный альбом, а Козловский стоял перед ними на коленях и пел. Среди немыслимого количества представительниц женского пола, нашлось и несколько парней. Один из них в качестве подарка спел песню «Ты хотела», ещё два – подарили биту, которую Виталик хотел использовать как каталку для теста. Пока любители творчества Козловского стояли в очереди, дабы поздравить своего кумира, в ресторан пришла молодая певица Алина Гросу. Исполнительница пришла с мамой, которую Алина весьма удивила в этот вечер. Гросу пришла не с пустыми руками, тринадцатилетняя звезда принесла Козловскому выпить. Пару бутылок шампанского торчало из её пакета. Алина говорила, что ради такого случая даже попробует шампанское. На сцене Гросу переплюнула всех, поздравить Виталика выходили и Влада Литовченко, и Тала Калатай, но никто так долго не задерживался, как Алина. А Виталику это было весьма и весьма приятно, он вспоминал какой она была когда он впервые её увидел. Козловский считает, что девочка стремительно растёт и делает огромные успехи в шоу-бизнесе. Также он сказал, что ему очень нравится низкий голос Алины. Гросу подготовилась к празднику и исполнила несколько песен из репертуара Джо Кокера. У мамы Алины – Ани аж глаза округлились, когда она увидела танцы-пляски своей «маленькой» дочери. Козловский даже запечатлел выражение лица мамы на фотоаппарат. На протяжении всего вечера, Козловский исполнял свои старые песни, и представил несколько новых. Публика пожелала услышать композицию «Сладко», которую Виталик не исполняет на концертах. После бурных оваций, Козловский сообщил, что пересмотрит репертуар, исполняемый на сольниках.