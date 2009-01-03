Годовщина смерти Александра Абдулова

3 января 2009, 16:51

Сегодня исполнился ровно год, как не стало замечательного актера Александра Абдулова, сообщает Life.

С самого утра, как только открылось Ваганьковское кладбище, на погост потянулись десятки людей. Несмотря на мороз и праздничные дни, поклонники Александра Гавриловича пришли на его могилу, чтобы почтить его память и возложить цветы. Вдова актера Юлия появилась на погосте одна, без очаровательной дочурки Абдулова Женечки. Безутешная женщина, проведшая с любимым последние дни его жизни, подошла к могиле с огромным букетом желтых роз. - Сашенька, мы очень скучаем по тебе, - еле слышно произнесла Юлия, кладя рядом с крестом цветы - такие же, как всего год и три месяца назад принес ей любимый, когда забирал ее вместе с дочкой из роддома. Именно в этот момент в воздухе разнесся звон колокола церкви Воскресения, расположенной на территории Ваганьковского кладбища. Воспоминания о том страшном дне, когда она похоронила любимого мужа, нахлынули волной на Юлию. И она не смогла сдержать слез. Но тут же одернула себя: сейчас ей нужно быть сильной, чтобы одной поднять на ноги 2-летнюю Женечку. Чтобы скрыть нахлынувшие на глаза слезы, Юлия достала сигарету и нервно закурила... Чуть позже к могиле актера подошли еще два человека, которые находились рядом с Абдуловым практически до последнего дня: руководитель «Ленкома» Марк Захаров и актер Леонид Ярмольник. Мужчины скромно подошли и постояли несколько минут у надгробного креста. Юлия тем временем сходила в церковь, чтобы поставить свечку за упокой раба Божьего Александра. А затем снова вернулась к могиле... Только ей одной известно, сколько тяжелых часов она провела здесь за этот год! Постояв еще несколько минут, Юлия бросила последний взгляд на фото мужа - такого красивого и любимого - и пошла к машине. Только один, самый близкий Абдулову человек - его 87-летняя мама, в этот день не смогла прийти помянуть сына. Всего две недели назад Людмилу Александровну выписали из больницы. За последний год и без того не самое лучшее здоровье женщины дает все новые сбои. Смерть любимого сына стала для нее страшным ударом. Но и она держится из последних сил. Ведь теперь у нее есть родная внучка. - Саша сейчас вне себя от счастья, - делилась бабушка с корреспондентами всего полтора года назад. - Это ведь его первый ребенок, поэтому сами представляете, как он рад!.. Но Александр, так мечтавший нянчить ребенка, не увидел даже, как его дочурка отмечает свой первый в жизни день рождения... Приговор Страшный приговор из уст врачей для Александра Абдулова прогремел как гром среди ясного неба. Ему не было еще и пятидесяти пяти. Кто мог тогда подумать, что актер «сгорит» меньше чем за год и его друзьям придется отмечать юбилей уже без Саши?.. Между тем первый тревожный «звоночек» прозвучал накануне 54-летия Александра Гавриловича, когда он приступил к съемкам первого СВОЕГО большого кино - фильма «Выкрест». Абдулов попал в больницу 20 мая 2007 года. Актера среди ночи на «скорой» доставили в кардиологическое отделение одной из престижных московских клиник и сразу сделали кардиограмму. - Обследование показало, что у нашего пациента приступ аритмии, - объяснил доктор больницы. Если бы тогда доктора приняли решение сделать полную диагностику, возможно, все было бы иначе. Но медики ограничились обычной терапией. После капельницы самочувствие Абдулова улучшилось, и он объявил медикам, что хочет покинуть клинику. В июне «Ленком» побывал с гастролями в Самаре, которые стали последними в артистической карьере Абдулова. А вернувшись в Москву, Абдулов вскоре засобирался в Астрахань, чтобы приступить к съемкам «Выкреста». Отсняв основной материал, Александр Гаврилович переехал в Крым, где должны были сниматься последующие сцены. Но он не успел приступить к работе: в Севастополе у Абдулова случился сильнейший приступ язвы, и его экстренно прооперировали. - Операция прошла удачно, - рассказал врач-реаниматолог хирургического отделения больницы Олег Олейник. - Но последствия оказались очень серьезными: сильнейший перитонит и интоксикация. Жена актера Юлия заказала в церкви молебен о здравии супруга, а через несколько дней на военном самолете больного артиста срочно доставили в Москву. Столичные доктора немедленно обследовали Абдулова и вынесли страшный приговор: рак легких, требуется срочная госпитализация... Борьба Сколько всего было сделано за эти шесть месяцев... Александр Гаврилович летал в Израиль, где местные доктора пытались остановить губительный процесс деления раковых клеток новейшими методами. Ничего не помогало. Отчаявшись, Абдулов обратился к народной медицине. Он даже специально летал в Киргизию, а оттуда - в Тибет, но и это оказалось лишь утешением для умирающего актера... - Ну чем не приглашение на казнь? - горько пошутил как-то с друзьями Александр Гаврилович, намекая на знаменитый роман Набокова, когда ему сообщили страшный диагноз. Накануне нового 2008 года знаменитого ленкомовца доставили в больницу, где он боролся со страшным недугом до последнего дня. Свою последнюю новогоднюю ночь Александр Абдулов провел в одиночестве - в больничной палате. Доктора постарались максимально облегчить страдания актера и ввели ему мощные обезболивающие средства. - Практически до самого утра он спал, сердце его работало нормально, - вспоминал врач клиники. Уже в 9 часов утра к тяжелобольному мужу приехала его жена - Юлия Милославская. С этого часа и до самой смерти супруга его не покидала. Утрата В ночь со 2 на 3 января самочувствие актера резко ухудшилось. В 6 часов утра сердце Александра Гавриловича внезапно остановилось. Дежурные врачи немедленно подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, и сердце Абдулова удалось запустить. Медики настояли на том, чтобы в эти минуты супруга Александра Гавриловича покинула палату. Чтобы уже больше никогда не увидеть любимого мужа живым... Рано утром 3 января сердце Александра Гавриловича перестало биться. Похороны 5 января - на третий день после смерти, как и следует по православным обычаям - страна простилась с замечательным актером. Из морга гроб с телом Абдулова отвезли для отпевания в храм Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках рядом с «Ленкомом». Затем артиста проводили в последний путь с почестями, достойными служителя Мельпомены. Несмотря на только что отгремевшие новогодние фейерверки, попрощаться с Абдуловым пришли тысячи людей. Многие приехали из разных уголков страны. Охранники даже вынуждены были в какой-то момент остановить людское море у дверей театра. - Я прилетел специально проститься с Александром Гавриловичем из Сибири, - рассказал один из поклонников актера. - Жаль, что не удалось попасть внутрь театра, но я обязательно поеду на кладбище. На Ваганьковском поклонники артиста стали свидетелями трогательного признания руководителя «Ленкома» Марка Захарова: - Я прошу прощения у Саши за то, что был неоправданно строг к нему! - утирая слезы у могилы Абдулова, сказал Марк Анатольевич. - Когда он пришел в труппу, я не разглядел в нем таланта. Был высокомерен по отношению к нему, считая, что он просто очередной красавчик, у которого есть фактура и нет, и не может быть Божьего дара. Я ошибался. Прости меня, Саша! Прости... На могилу кто-то бережно положил красно-белый шарф - преданному поклоннику «Спартака» от преданных поклонников его актерского таланта... Дочка Последний год жизни Александра Абдулова обещал стать для него самым счастливым. 20 марта в судьбе актера случилось радостное событие: его вторая жена Юлия родила ему дочку. Александр Гаврилович был на седьмом небе от радости. - Я самый счастливый человек на свете, - рассказал у ворот роддома актер. - Я большего себе пожелать не мог. Малышка появилась на свет весом 3300 граммов и ростом 51 сантиметр. На семейном совете дочку единогласно было решено назвать Женечкой. 86-летняя мама актера Людмила Александровна была рада, что у нее наконец-то появилась родная внучка. К сожалению, этому счастью скоро пришел конец. Свой первый день рождения Женечка отметила уже без папы. Малышку, которая с каждым днем все больше становилась похожа на отца, пришли поздравить самые близкие друзья Александра Гавриловича. В день рождения крохи вдова Абдулова Юлия получила самый важный для малышки подарок - статуэтку Национальной кинематографической премии «Ника». - 21 год назад церемонию открывал очень молодой, но уже суперпопулярный артист, наш большой друг Саша Абдулов, - напомнил Юлий Гусман. - И теперь Совет академии решил посмертно отметить его специальным призом «За выдающийся вклад в российский кинематограф». На сцене, получая из рук Алексея Баталова золотую статуэтку, Юлия не смогла сдержать слез. Поскольку церемония совпала с днем рождения дочки актера Женечки, академия «Ника» решила... преподнести малышке свою маленькую награду. Увидев крохотную статуэтку в руках Баталова, Юлия Милославская едва не разрыдалась в голос. И потом, спустившись в зал, еще долго не могла успокоиться, вытирая покрасневшие от слез глаза...

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