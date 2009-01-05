Пономарев: Лещенко из проекта «Танцуют все» второе место получил не заслужено!

Этому молодому человеку всего 19 лет, а его достижениям можно только позавидовать. Он яркий, неординарный, очень талантливый, с массой креативных и новаторских идей человек, которые он и воплощает в своем родном шоу-балете Foresight (Форсайт). Саша уже успел воплотить свои идеи в 2-ух часовом спектакле «Моя мечта» вместе с артистами балета «Форсайт» и оперной дивой Аленой Гребенюк. На проект «Танцуют все» он попал абсолютно не запланировано. Поскольку у «Foresight»(Форсайт) перенеслись зарубежные гастроли, Саша решил воспользоваться паузой и отправился на кастинг, с чего все и началось. «Проект поразил меня своей масштабностью и организацией» - говорит танцор. « Я не ожидал, что будет все так серьёзно. Не буду рассказывать, насколько было тяжело, и режим, и нагрузки.… И насколько радостно было вновь и вновь выходить на сцену, где тебя очень ждут! Я знал, что могу победить, чувствовал в себе силы. Но результату очень рад. 2-е место – это тоже победа». Саша удивлял всех своим исполнением, трюками, смелостью идей, особенно в сольных постановках, которые участники ставили себе самостоятельно. Он был неожиданным, волнующим, иногда и шокирующим. Самый яркий и поразительный участник шоу, несомненно, Саша. Чем и покорил сердца зрителей. Как говорит Лина Верес, директор балета «Foresight»(Форсайт): « Мы все безумно переживали и очень расстроились, узнав результат. Не могли понять, как же так! Ведь Сашка лучший! И не только для нас, а для сотни тысяч поклонников, которые сейчас пишут. Честно говоря, мы поникли, а Саше пришлось нас подбадривать. Было удивительно, что он абсолютно не расстроился!» «Золотой» голос Украины – Александр Пономарев, который работает с шоу-балетом Foresight (Форсайт) так же переживал и болел за Сашу Лещенко. «Очень рад за Сашу, и даже не сомневался, что работаю с лучшими танцорами страны. – Сообщает Александр Пономарев, - Считаю, что 2-е место, это абсолютно не заслужено! На мой взгляд, Саша был и есть самым талантливым, перспективным и интересным танцором. То, как за него болела вся Украина, поддерживала, волновалась, действительно впечатляет! И это главное. И все это говорит о том, что мы с балетом «Форсайт», со всей моей шоу-группой на верном пути. Наши шоу будут становиться все лучше, ярче и интересней. От Саши ждем новых постановок. Будем удивлять!» Ну, а как можно расстраиваться, когда постоянно подходят совершенно незнакомые люди и выражают теплые слова благодарности и признательности за ту искренность и то искусство, которое они наблюдали в лице Саши! Саша Лещенко полон грандиозных планов. Ведь он уже знает, что достаточно чего-то очень сильно хотеть, но искренне и самозабвенно, и все получается!