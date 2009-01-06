За что досталось Петросяну, Пугачевой и Галкину?

Оставалось совсем немного. Ну чуть-чуть совсем. Пять минут! Пять мину-у-ут! Но как и следует из канонического текста песенки из «Карнавальной ночи», даже в эти пять минут можно сделать очень много. Путем тщательного и взвешенного анализа моя семья пришла к выводу, что провожать Старый, он же 2008-й, он же високосный, надо под аккомпанемент Первого канала. Тем более, что последнее шоу года тут построили на основе любимой и лучшей, пожалуй, программы уходящего «Большая разница». Веселые пародии на ТВ, узнаваемые персонажи, классный юмор… Ну хорошо, чего там. И настроение, понятно, праздничное, и ответственность момента хорошо ощущается. И Президент сейчас говорить начнет, и шампанское надо успеть открыть, и все желания проговорить четко, ясно, без запинки… И тут, вдруг, Александр Цекало говорит крамольную по всем телезаконам фразу: - А давайте посмотрим, что показывают на других каналах? Поступок этот сопоставим с самыми громкими предательствами в истории человечества. Это равносильно тому, что генерал Генштаба отдаст папку с планами наших ракетных станций в ЦРУ, джедай перейдет на сторону Зла, а Джери замяукает на радость коту Тому! Нет! Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Каждый наш щелчок пультом – нож острый для любого теленачальника. А тут! Цекало! И ты, Брут? Но на самом-то деле шоу шло в записи, неожиданностям тут, понятно, поселиться негде. И точно! Шутка! Камера переезжает под Елочку. Под Елочкой - Алла Пугачева и Максим Галкин. Через секунду становится понятно – это актеры из все той же «Большой разницы». Ну-ка ну-ка! Запахло жаренным! Известно же, что еще осенью Максим Галкин стал ведущим основного конкурента Первого – канала «Россия», а Алла Пугачева решила провести новогодние праздники, то есть шоу, вместе с ним. Ни в одной передаче Первого присутствие Аллы Борисовны даже не анонсировалось. И вот – пародия на самую главную пару отечественного шоу-бизнеса. Смело! Ого-го! Пересказывать пародию дело неблагодарное, тем более что если верить рейтингам, то чуть не полстраны ее смотрело. Во всяком случае, ящик работал на первой кнопке. Но смысл песенки был таким – Галкин слишком любит деньги, Алла тоже, а Петросян (упомянутый, видимо, просто так, так сказать осколочным задело) и вовсе «за новые чешки и сто рублей» готов на все что угодно… Действительно смешно выглядели актеры. Похож Галкин, честное слово. Песенка забавная, и шутки на слоганами канала «Россия» - «смотри, Россия» - хороши. Но в целом создалось впечатление хамского и совсем не новогоднего выпада. Нет, ни Галкин, ни Петросян, ни даже (ой, что говорю!) Алла Пугачева – не священные коровы, конечно. И смеяться над ними можно, нужно, а иногда и очень-очень нужно. Но не хамить же. Люди же. Уважаемые, талантливые. Но и это не главное – люди! Чего там говорить, битвы каналов, разборки со звездами – великая штука. Галкин подкалывал Первый и Анастасию Заворотнюк в «Звездном льду». Над Максимом довольно жестко потешались в «Прожекторпересхилтон». Про Петросяна и говорить нечего – ему достается в массе юмористических передач, причем в разной степени жесткости… Это нормально, даже весело. Но превращать главный праздник страны во внутриклановую разборку. Мелко, граждане! Главное, чтобы примета про «как встретишь так и проведешь – не сработала»…