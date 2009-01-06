Кайли Миноуг: «Рождественские праздники нужно отмечать в кругу семьи»

Австралийская поп-звезда, которая приобрела мировую известность и продала более 60 миллионов копий своих альбомов, ответила на вопросы читателей издания и рассказала не только о творческих планах, но и о своей личной жизни, которая является главной темой для обсуждения ведущих изданий. Кайли, где вы любите проводить рождественские праздники?

- Я считаю, что рождественские праздники нужно отмечать в кругу семьи, дома – то есть, в Австралии. Обычно за год я приезжаю туда несколько раз. Я люблю эту прекрасную страну и всегда нахожу новые места, в которых мне хочется побывать.

Вы завершили великолепный тур. По какой причине, на сей раз, вы решили дать концерты в Южной Америке и, в каком городе вам понравилось выступать больше всего?

- Раньше я никогда не давала концерты в Южной Америке и дала себе слово обязательно там побывать с туром. Многие люди говорили мне о том, что жители Южной Америки любят слушать мою музыку и, что я стану там желанным гостем, поэтому я решила лично убедиться в их словах. Публика полностью оправдала себя – зрители в зале радовали меня своим настроением, энтузиазмом и энергетикой. А лучшим концертом стало шоу в Сан-Паоло.

После двадцати лет работы в мире музыки перестали ли вы бояться выходить на сцену?

- Это часть всего процесса и, конечно, бывают концерты и шоу, перед которыми мои нервы на пределе.

Можете ли вы опровергнуть или подтвердить слухи о том, что вы станете ведущей церемонии вручения премий BRIT в следующем году?

- Я могу с радостью подтвердить эту информацию. Я предложила Мэту Хорну (Mat Horne) и Джеймсу Кордену (James Corden) вести церемонию со мной и, если они дадут свое согласие, то шоу обещает быть очень интересным. Я думаю, что мне будет очень весело – я порадую публику своими великолепными нарядами.

Могли бы вы выделить какой-то один момент из всей своей карьеры?

- Это невозможно! Все моменты, плохие и хорошие, всегда играли для меня важную роль. Однако я могла бы сказать, что никогда не забуду момент, когда в 17 лет я записывала свою первую демо-кассету, которая состояла из трех песен.

Чем ваш последний тур KylieX2008 отличался от ваших предыдущих турне?

- Для этого тура я наняла новую команду, которая помогала мне отобразить настроение и стиль альбома «X». Новые люди и их видение добавило новой динамики нашему шоу. Помимо традиционного шоу, хореографии и концертной программы, мы старались наполнить тур ощущением полной свободы.

Хотели бы вы в будущем сыграть в театре или в мюзикле?

- Да, я не исключаю этих вариантов. У меня не было возможности заниматься этим раньше, так как я постоянно гастролировала. Но теперь я уверена, что, рано или поздно, я решусь на это, так как тот театральный опыт, который у меня был, принес мне массу удовольствия.

Ни для кого не секрет, что вы любите перепевать джазовые композиции на ваших концертах. Вы никогда не задумывались о выпуске альбома с джазом?

- Я думаю, что многие артисты любят перепевать классику, так как эти композиции позволяют певице пофантазировать и создать собственную версию того или иного хита. Я получаю массу удовольствия от подобных экспериментов, но никогда не планировала выпускать подобный материал, так как он очень специфичен и индивидуален.

Правда ли, что вы лично проверяете форум на сайте www.kyliekonnect.com и отвечаете на вопросы поклонников?

- Я систематически захожу на Kylie.com и KylieKonnect.com , так как для меня крайне важно живое общение с поклонниками и связь с ними.

Планируете ли вы в новом, 2009 году, сняться в каком-то фильме? Ходят слухи, что вы хотите сыграть Мэрилин Монро…

- В последние годы я посвящала всю себя исключительно музыке и, честно говоря, забыла, что начала свою карьеру с кино. Иногда я думаю о том, какой бы была моя жизнь, если бы я выбрала кино, а не музыку. Актерство занимает не последнюю роль в моей музыкальной карьере, и я планирую в будущем сниматься в кино.

Давайте пофантазируем – хотели бы вы на один день стать своей же поклонницей и посмотреть на мир иными глазами?

- Конечно, мне бы было интересно посмотреть на мир другими глазами. Более того, было бы очень интересно увидеть себя со стороны поклонника и понять, чего мне не хватает либо как на меня смотрят обычные люди.

Есть ли у вас любимые артисты, и есть ли люди, с которыми вам бы хотелось поработать?

- Я не могу выделить одного артиста, так как в современном музыкальном мире масса талантливых и уникальных исполнителей. Я черпаю вдохновение от музыки многих артистов и мне бы хотелось поработать с ними. Думаю, все еще впереди – в новом году я постараюсь порадовать вас необычными дуэтами.



