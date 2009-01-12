Мама Александра Абдулова: «Не могу видеть внучку!»

Cпустя год после того рокового дня, когда страна потеряла любимого артиста Александра Абдулова, мама актера Людмила Александровна впервые откровенно рассказала о своем горе. О том, сколько сил ей стоит жить дальше... 87-летняя женщина до сих пор не может пережить смерть любимого сына. Людмила Александровна держится из последних сил, проживая каждый новый день с горечью и дикой болью в материнском сердце. - Я до сих пор не верю, что Сашеньки больше нет, - рассказала Life Людмила Александровна, - кажется, он живой и сейчас вот-вот придет. Я ведь очень болею, только вышла из больницы, а лучше не стало, наоборот, только все хуже. Саша никогда не оставлял меня надолго, звонил, приходил, а сейчас ушел... Никак не могу свыкнуться с мыслью о смерти. Все жду, жду, когда придет... Он всегда рядом, он не оставляет меня даже во сне. Болезнь Горькие слезы до сих пор бегут по щекам безутешной матери. Пережив самый страшный день в своей жизни, женщина слегла - ей не становится лучше до сих пор. Родные Людмилы Александровны очень обеспокоены состоянием ее здоровья: речь идет о серьезных проблемах с сердцем. - Сейчас мне никто не может помочь, кроме Сашеньки, - говорит Людмила Александровна, - я постоянно плачу. Смотрю телевизор и вспоминаю его, нашу счастливую жизнь. Не хочу никого видеть! Мне не нужна помощь, у меня есть все. Все, кроме него. Мама Александра Абдулова, которого Бог забрал около года назад, не устает вспоминать о том, как помогал ей сын, пока был жив. - В больницу меня Саша клал по несколько раз в год, все было хорошо. А после смерти мгновенно стало хуже. На днях только вышла из кардиоцентра, 12 дней пролежала в палате, все думала, вспоминала его, - рассказывает безутешная женщина. - Врачи говорят, что на моем сердце сказался уход Саши. Советуют держаться, жить, а я не могу! Устала... Я до сих пор не верю, что его нет, жду его. Не верю, что ушел от меня, бросил. Несмотря на то что Людмилу Александровну окружают заботливые родственники, от любой помощи женщина отказывается. - У меня сейчас такое состояние, что я ничего не могу и не хочу, и помощь мне не нужна. Сейчас я живу со старшим сыном и с его супругой, я окружена заботой и любовью. Но все равно ни на минуту не забываю о Сашеньке. Уход Саши меня подкосил окончательно, думаю, мне уже пора, хватит... Господи, как плохо! Внучка Единственной утехой и подпиткой для жизни Людмилы Александровны сейчас является полуторагодовалая внучка Женя. Хотелось бы говорить так, и язык не повернется сказать иначе, но... женщина утверждает, что смотреть на внучку для нее - невыносимая мука. - Я просто счастлива, что у меня осталась такая светлая память от сына, но видеть я ее не могу. Мы очень хорошо общаемся с Юлей, но, несмотря на то что живем рядом, видимся редко. Мне очень тяжело видеться с ними. Как только вижу Женечку, сразу вспоминаю, как Саша в последний раз перед смертью целовал ее, прижимал к себе, - Людмила Александровна не перестает плакать, говоря о любимом сыне. - Смотрю на нее, а вижу Сашеньку, его улыбку, глаза. Я даже в дом ходить к ним не могу, сразу в памяти все всплывает, вся жизнь. Для меня это просто ужасно! Держаться Людмиле Александровне помогает только волевой характер, который она передала и Александру.