Мама Александра Абдулова: «Не могу видеть внучку!»

12 января 2009, 11:18

Cпустя год после того рокового дня, когда страна потеряла любимого артиста Александра Абдулова, мама актера Людмила Александровна впервые откровенно рассказала о своем горе.

Cпустя год после того рокового дня, когда страна потеряла любимого артиста Александра Абдулова, мама актера Людмила Александровна впервые откровенно рассказала о своем горе. О том, сколько сил ей стоит жить дальше... 87-летняя женщина до сих пор не может пережить смерть любимого сына. Людмила Александровна держится из последних сил, проживая каждый новый день с горечью и дикой болью в материнском сердце. - Я до сих пор не верю, что Сашеньки больше нет, - рассказала Life Людмила Александровна, - кажется, он живой и сейчас вот-вот придет. Я ведь очень болею, только вышла из больницы, а лучше не стало, наоборот, только все хуже. Саша никогда не оставлял меня надолго, звонил, приходил, а сейчас ушел... Никак не могу свыкнуться с мыслью о смерти. Все жду, жду, когда придет... Он всегда рядом, он не оставляет меня даже во сне. Болезнь Горькие слезы до сих пор бегут по щекам безутешной матери. Пережив самый страшный день в своей жизни, женщина слегла - ей не становится лучше до сих пор. Родные Людмилы Александровны очень обеспокоены состоянием ее здоровья: речь идет о серьезных проблемах с сердцем. - Сейчас мне никто не может помочь, кроме Сашеньки, - говорит Людмила Александровна, - я постоянно плачу. Смотрю телевизор и вспоминаю его, нашу счастливую жизнь. Не хочу никого видеть! Мне не нужна помощь, у меня есть все. Все, кроме него. Мама Александра Абдулова, которого Бог забрал около года назад, не устает вспоминать о том, как помогал ей сын, пока был жив. - В больницу меня Саша клал по несколько раз в год, все было хорошо. А после смерти мгновенно стало хуже. На днях только вышла из кардиоцентра, 12 дней пролежала в палате, все думала, вспоминала его, - рассказывает безутешная женщина. - Врачи говорят, что на моем сердце сказался уход Саши. Советуют держаться, жить, а я не могу! Устала... Я до сих пор не верю, что его нет, жду его. Не верю, что ушел от меня, бросил. Несмотря на то что Людмилу Александровну окружают заботливые родственники, от любой помощи женщина отказывается. - У меня сейчас такое состояние, что я ничего не могу и не хочу, и помощь мне не нужна. Сейчас я живу со старшим сыном и с его супругой, я окружена заботой и любовью. Но все равно ни на минуту не забываю о Сашеньке. Уход Саши меня подкосил окончательно, думаю, мне уже пора, хватит... Господи, как плохо! Внучка Единственной утехой и подпиткой для жизни Людмилы Александровны сейчас является полуторагодовалая внучка Женя. Хотелось бы говорить так, и язык не повернется сказать иначе, но... женщина утверждает, что смотреть на внучку для нее - невыносимая мука. - Я просто счастлива, что у меня осталась такая светлая память от сына, но видеть я ее не могу. Мы очень хорошо общаемся с Юлей, но, несмотря на то что живем рядом, видимся редко. Мне очень тяжело видеться с ними. Как только вижу Женечку, сразу вспоминаю, как Саша в последний раз перед смертью целовал ее, прижимал к себе, - Людмила Александровна не перестает плакать, говоря о любимом сыне. - Смотрю на нее, а вижу Сашеньку, его улыбку, глаза. Я даже в дом ходить к ним не могу, сразу в памяти все всплывает, вся жизнь. Для меня это просто ужасно! Держаться Людмиле Александровне помогает только волевой характер, который она передала и Александру.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
20:48
Индийский политик явился на работу в образе Адольфа Гитлера
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять