Николаю Баскову предложили 100 000 евро за сперму

«Я полюбила Колю с первого взгляда – как увидела по телевизору... – пишет Елизавета. – В него невозможно не влюбиться! Я сама всю жизнь занимаюсь музыкой, и меня просто покорил его талант и изумительный голос! Я полюбила его не только как артиста, но и как мужчину... С тех пор мечтаю встретиться с ним, познакомиться. Хотя прекрасно понимаю, что мы с ним – из разных миров. Хотя, надо сказать, я тоже вполне обеспечена! Мои родители занимаются бизнесом, и семья наша не нуждается ни в чем. Свои фотографии я прилагаю к письму. И хочу обратиться через ваш журнал к Николаю с интересным и заманчивым предложением... Дело в том, что я очень хочу родить ребенка. Но от нелюбимого человека я рожать не хочу. А любимый – это Николай... Я понимаю, что это невозможно, ведь, как говорится, насильно мил не будешь. И тысячи таких же, как я, девушек мечтают о том же самом... А Басков – один! Но в наше время есть способы... зачать ребенка именно от того, от кого хочешь. Я говорю об искусственном оплодотворении. Я готова пойти на это! Думаю, и Коле будет совсем не трудно и даже приятно. Ведь он не раз говорил в интервью, что хотел бы иметь много детей! Я обещаю родить ему талантливого наследника! Кто знает, может, наш малыш будет таким же одаренным певцом? А может быть – гением!? Все расходы по процедуре искусственного оплодотворения я готова взять на себя. От Николая будет требоваться только одно – сдать сперму. Моя семья готова выплатить Николаю за это достойное вознаграждение! Сумму мы можем обсудить при встрече... Но думаю, это будет не менее 100 000 евро. Впоследствии я могу гарантировать Николаю, что не буду претендовать на его имущество, требовать алименты – мы можем оформить соответствующие документы у юристов. Единственное, о чем еще прошу – чтобы ребенок, когда вырастет, узнал, кто его настоящий отец...» "Мою сперму хотят купить за 100 000 евро? Вот это да! – опешил Николай, когда Тайны звезд позвонили ему и сообщили о повергшем нас в шок письме его поклонницы. – Я поражен и даже не знаю, как на такое реагировать... Хотя... Чего в моей жизни только не было! Представляете, на одном из корпоративов пою на сцене, а около нее народ зажигает. Все танцуют, прыгают, и вдруг я слышу женский крик во всё горло: «Хочу ребенка от Баскова!» И всё же это письмо... Честно говоря, предложение неожиданное. Но я подумаю! 100 000 евро на дороге не валяются. (Смеется.) Тем более в период финансового кризиса! Что говорят врачи? В замороженном виде сперма может храниться сотни лет! В нее добавляют глицерин и в нем замораживают. Чтобы осуществить искусственное оплодотворение, сначала сперму нужно «приготовить»: отмыть, то есть разбавить. А уже потом в кабинете гинеколога катетером ввести в матку женщины. Дело в том, что после размораживания около 25 процентов живчиков погибает. Поэтому вводить их во влагалище без помощи врачей нельзя – иначе погибнут все. Не факт также, что ребенок будет копией биологического отца! Сперматозоид содержит только 50 процентов хромосом донора. Есть еще один аспект. Действующие у нас правовые нормы направлены на сохранение анонимности донора и соблюдение тайны происхождения ребенка, зачатого таким образом...