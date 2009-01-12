«Авиатор» выпустили неудачный альбом

До того, как в их жизни начались золотые диски, постоянные гастроли и съемки, солисты Игорь, Дима и Андрей снимали общую квартиру в Киеве, ездили в троллейбусе и пели на свадьбах. В них и сейчас нет капли «звездности», а только уверенность и всегда хорошее настроение. «Тройка – для нас символическое число. Три года назад мы основали группу «Авиатор», снимали вместе трехкомнатную квартиру в Киеве. «Солнце Аризоны» – уже третий наш альбом. Да и нас тоже трое. Но есть и исключения из этого правила. В этом альбоме больше, чем три хита. Их одиннадцать, – говорит Игорь Воевуцкий. – Кстати, еще одно совпадение – наш альбом вышел в день рождения моего брата Саши, и первый экземпляр я подарил ему». «Мы максимально пытались использовать один набор инструментов, и целенаправленно намекали на аранжировки в стиле 80-х, но старались придать им современное звучание. Поэтому альбом слушается на одном дыхании, в одном настроении», – говорит Дима Тодорюк. «Удачный альбом во многих отношениях, но я считаю, что Игорь и Дима очень неудачно вышли на обложке», – утверждает Андрей Сторож. Но украинские девушки с этим не согласны. Каждая из них находит в группе «Авиатор» свой типаж.