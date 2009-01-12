Козловского забрала «скорая» в новогоднюю ночь (ФОТО)

«Я очень люблю свою работу, поэтому для меня было большой радостью встречать Новый год на сцене, ведь говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь». Концерт был запланирован в Днепропетровске. Козловский чуть не опоздал на свое выступление. Примчался в Днепропетровск всего за час до 12 ночи. Встречая Новый год, Виталий решил испробовать старый способ, загадывания желания. Под бой курантов певец быстренько написал на бумажке все свои желания, подпалил ее, бросил пепел в бокал шампанским и выпил, надеясь на то , что это поможет быстрее его мечтам и планам воплотится в реальность. После этого ритуала певец сразу отправился на сцену. «Выступив, я заметил, что на наших столах мало шампанского! Пришлось брать инициативу в свои руки», - говорит Виталик. Как ни странно, но в ресторане, где мы встречали Новый год, больше не было ни одной бутылки шампанского. Пришлось в 2 часа ночи ехать в супермаркет! Но такси, которое мы вызвали, – не приехало. Тогда вся команда во главе с разгоряченным Виталиком вышла из ресторана, чтобы лично ловить такси, и тут они увидели… карету скорой помощи, дежурившую возле их развлекательного комплекса. Вокруг больше не было ни одной машины. И тут Козловский сделал то, на что, по его признанию, в другое время никогда не решился бы – он попросил врачей «скорой» подвезти его с компанией до ближайшего магазина, чтобы купить шампанское. Медбрат воспринял предложение звезды с улыбкой! «Мы заехали в четыре супермаркета, но все они были закрыты! – удивленно вспоминает Виталий. – А когда мы шумной компанией ворвались в торговый центр, где было шампанское, – нашему счастью не было предела. Продавщица, увидев меня, внезапно упустила бутылку пива, оглушительно разбив ее со словами: «Я же трезвая! Неужели это Козловский?!» В итоге Козловский купил ящик нескольких видов шампанского и на той же «скорой» друзья вернулись, чтобы продолжить банкет. Но в ресторане празднование не закончилось, потом вся дружная команда отправилась в гостиницу, где в холле устроили настоящий праздник. Пили шампанское и вспоминали самые интересные моменты уходящего года. В итоге спать никто так и не ложился, а с утра Виталий сразу отправился в родной Львов, чтобы вместе с родными отпраздновать новогодние праздники. «Я считаю, что Рождество это семейный праздник, который я всегда праздную с семьей во Львове, я всегда бросаю всю работу и отправляюсь во Львов, чтобы зарядятся энергий и эмоциями на целый год» - рассказал Виталий.