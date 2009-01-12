Жанна Фриске поругалась со своим женихом

Самое ожидаемое событие 2009 года - церемония бракосочетания артистки с известным фигуристом Виталием Новиковым - в эти дни находится под угрозой срыва. Разрыв двух знаменитостей произошел за три дня до новогодней ночи. Раскол На протяжении долгих четырех месяцев бомонд наблюдал за стремительным развитием отношений этой пары. По словам участников проекта «Ледниковый период», в последнее время, увы, влюбленные постоянно ссорились. Страсти накалялись, в том числе и оттого, что коллеги слишком бурно обсуждали: когда же состоится свадьба? Хотя на частной вечеринке было объявлено: февраль, Европа. В один из предпраздничных дней терпение влюбленных лопнуло. Окончательно рассорила возможных супругов программа празднования Нового года. За несколько дней до нее Виталий заявил, что вынужден улететь за границу - вместо запланированного романтического ужина с Жанной в Москве. Надо ли говорить, что Фриске вспыхнула от гнева, как спичка?.. В результате расстроенная Жанна, несмотря на обещанное отсутствие корпоративов, работала в праздничную ночь в Москве, а Виталий расслаблялся за границей в одиночестве. - Сейчас я отдыхаю во Флориде, прихожу в себя, рыбачу, играю в теннис. Но конечно же, меня тянет в Россию, - откровенно признался Life спортсмен. В это время родные и близкие успокаивали Жанну Фриске, которая до сих пор не может осознать случившегося и отказывается отменять свадьбу, запланированную на февраль. Родная сестра певицы Наташа Фриске прокомментировала ситуацию так: - Виталий, я считаю, не ее человек. Абсолютно. Я его видела несколько раз, мы с ним общались пару раз. Но видно сразу: это не ее человек. Ей нужен другой мужчина, другой, - сообщила Наталья. Роман А все так красиво начиналось! По признанию партнеров по ледовому проекту, чувства вспыхнули уже в день их знакомства. Увидев Жанну, Виталий сразу признался, что он без ума от своей сексапильной партнерши. Молодые люди, не стесняясь, стали проводить вместе много времени. Мало того что Жанна и Виталий ежедневно встречались на тренировках, они не упускали возможности пообедать в уютном ресторане тет-а-тет. Вскоре весь шоу-бизнес уже готовил невесту Жанну к столь важному событию. Состоится оно теперь?