Названы лауреаты премии «Золотой глобус»: лучшим фильмом стал «Миллионер из трущоб»

Лента о судьбе 18-летнего сироты из индийского Мумбаи, который принимает участие в телешоу "Кто хочет стать миллионером", получила четыре премии — за лучший игровой фильм, лучшую режиссёрскую работу, лучший сценарий и лучшую музыку, пишет Би-Би-Си. "Миллионер из трущоб" в этом году состязался в номинации "Лучший фильм" с картинами "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Сомнение" и "Фрост против Никсона". На этот приз претендовали также "Чтец" Стивена Долдри и "Дорога перемен" Сэма Мендеса. Приз за лучшую мужскую роль получил Микки Рурк за фильм "Рестлер". Благодаря этому фильму режиссёра Дарена Аронофски "Золотой глобус" также получил певец Брюс Спринстен - ему присуждена награда за лучшую песню. "Золотой глобус", который часто называют репетицией "Оскара", в этом году вернулся ко всей своей пышной роскоши. В 2008-м из-за забастовки сценаристов Голливуда организаторы ограничились лишь небольшой пресс-конференцией, на которой были оглашены имена лауреатов. Британская актриса Кейт Уинслетт получила сразу два "Золотых глобуса" за участие в двух разных фильмах. Один из них - за лучшую женскую роль в ленте "Дорога перемен", а вторую - за лучшую роль второго плана к картине "Чтец". "Золотым глобусом" за мужскую роль второго плана был посмертно награждён Хит Леджер за роль Джокера в фильме "Тёмный рыцарь". Во время церемонии легендарный режиссёр Стивен Спилберг также получил награду за выдающиеся достижения в области киноискусства. "Золотой глобус" присуждается Ассоциацией иностранной прессы Голливуда с 1944 года. Ассоциация объединяет около 100 журналистов, проживающих в Калифорнии и пишущих об американской киноиндустрии для зарубежных изданий. Список лауреатов "Золотого глобуса" нынешнего года выглядит так: - лучший фильм - "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire) ; - лучшая комедия - "Вики Кристина Барселона" (Vicky Cristina Barcelona) ; - лучшая исполнительница главной роли в драматическом фильме - Кейт Уинслет ("Дорога перемен"/Revolutionary Road) ; - лучший исполнитель главной роли в драматическом фильме - Мики Рурк ("Борец"/The Wrestler) ; - лучшая актриса фильма-комедии - Салли Хокинс ("Беззаботная"/Happy-Go-Lucky) ; - лучший актёр фильма-комедии - Колин Фэррелл ("Залечь на дно в Брюгге"/In Bruges) ; - лучшее исполнение женской роли второго плана - Кейт Уинслет ("Чтец"/ The Reader) ; - лучшее исполнение мужской роли второго плана – Хит Леджер (посмертно) ("Тёмный рыцарь"/The Dark Knight) ; - лучший режиссёр - Дэнни Бойл ("Миллионер из трущоб"/Slumdog Millionaire) ; - лучший полнометражный мультипликационный фильм - "ВАЛЛ-И"(WALL-E) ; - лучший сценарий - Саймон Бофой ("Миллионер из трущоб"/Slumdog Millionaire) ; - лучший фильм на иностранном языке - "Вальс с Баширом" (Waltz with Bashir) (Израиль) ; - лучшая оригинальная песня к кинофильму - "Борец" ("Борец"/The Wrestler) ; - лучшая музыка к кинофильму - Эй Ар Рахман ("Миллионер из трущоб"/Slumdog Millionaire) ; - лучший драматический телесериал - "Безумцы" (Mad Men) ; - лучший комедийный телесериал - "30 Rock" ; - лучшая исполнительница главной женской роли в драматическом телесериале - Анна Пакэн ("Настоящая кровь"/True Blood) ; - лучший исполнитель главной мужской роли в драматическом телесериале - Гэбриел Бирн ("Терапия"/In Treatment) ; - лучшая исполнительница главной женской роли в комедийном телесериале - Тина Фей ("30 Rock") ; - лучший исполнитель главной мужской роли в комедийном телесериале – Алек Болдуин ("30 Rock") ; - лучший минисериал - "Джон Адамс" (John Adams) - лучшая исполнительница главной женской роли в минисериале - Лора Линни ("Джон Адамс"/John Adams) ; - лучший исполнитель главной мужской роли в минисериале - Пол Джиаматти ("Джон Адамс"/John Adams) ; - лучшая исполнительница роли второго плана в телесериале - Лора Дерн ("Пересчет"/Recount) ; - лучший исполнитель роли второго плана в телесериале - Том Уилкинсон ("Джон Адамс"/John Adams) . Специальный приз в номинации имени знаменитого американского режиссёра Сесиля Блаунта де Милля был присуждён легендарному продюсеру и режиссёру Стивену Спилбергу.