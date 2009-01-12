Инна Воронова родила мальчика

Исполнительница рожала в спокойной обстановке, без осложнений, в результате чего на свет появился мальчик весом 3 кг и ростом 52 см. Ребёнок и мама сейчас лежат в отдельной VIP-палате, и Инна, и малыш чувствуют себя отлично. Муж Инны пока решил, что не стоит оглашать радостную новость в прессе, потому до крестин ребёнка, фотографий не будет. Несмотря на то, что у Вороновой нормальное послеродовое состояние, она ещё чувствует некую слабость и не желает проводить фотосессий. Но бывший продюсер Инны - Игорь Кондратюк уже успел поздравить свою экс-подопечную и пожелать ей и ребёнку всего самого хорошего. Инна не особо афишировала свою беременность, считая, что это не тема для обсуждения, а фото себя беременной продала одному из глянцевых журналов.