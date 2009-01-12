Барских, Бадоев и Лобода: «скандальный» пиар на троих…

Как сообщал ST@RS, в тот вечер восемнадцатилетний юноша получил по лицу от охранников заведения за то, что попытался сорвать выступление звезды своими неуравновешенными действиями. После этого случая, Барских продолжает пиарить себя «Вконтакте», юноша пишет, что хочет поделиться со всеми своей новой песней, которая не оставит равнодушными тех, кто знает, что такое неразделённая любовь. Барских даже прокомментировал своё поведение во время презентации трека Светы Лободы «By your side». Оказывается, он всего лишь хотел извиниться перед певицей за содеянное. «Хотел лишь извиниться и подарить дорогую для меня вещицу... даже не знаю, как на сцене очутился. Увидел её так обо всём забыл. Что касается охранников, то пусть не парятся. я выживу. и не такие драки бывали, правда с лицом можно было бы по аккуратнее. Но ничего. сам нарвался.....», - пишет у себя на странице Максим Барских. Но это всё детские шалости, ходят слухи, что вся история – это всего лишь пиар-ход, рассчитанный попиарить Алана Бадоева, Светлану Лободу и молодого Барских. Говорят, что таким образом его готовят к Москве. Через некоторое время в Интернете должно появится видео, на котором Лобода и Барских якобы занимаются сексом. Да уж, чего не сделаешь ради пиара. А в это время Светлана Лобода уехала отдыхать в любимую Индию, где собралась большая компания её друзей. Индия – прекрасная страна, но разве бывает она без употребления плана, так сказать, для проникновения в глубины подсознания…