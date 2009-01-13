Ассия Ахат перестанет быть скрипачкой... (ФОТО)

Впрочем, Ассия решила совместить приятное с полезным. После жаркой новогодней ночи на главной площади Харькова, где Ассия вместе со своими подопечными группой «69» выступила практически под бой курантов, певица со своей семье отправилась на Майами. Родные надеялись хотя бы на этот раз оторвать Ассию от работы и провести с ней больше времени. Буквально после двух дней отдыха Ассия решительно заявила родным, что намерена активно провести новогодние выходные, и потому отправилась на переговоры с продюсером известной студии звукозаписи IVM Music Company. Американских музыкантов весьма впечатлила музыка скрипачки и оригинальный вокал, Ассия покорила коллег высочайшим профессионализмом, знанием шоу-индустрии. И не удивительно, ведь Ассия получила высшее музыкальное образование в Национальной академии, стажировалась в Музыкальной Академии в Ницце. Среди предложенных идей стиля будущего альбома певицу больше всего вдохновила музыка в стиле латино. Это стало закономерным развитием актуальной темы в творчестве Ассии. После душевных, спокойных песен певицу все больше «начало тянуть» на диско, клубную музыку. Пока неизвестно кто станет саунд-продюссером нового альбома, поскольку переговоры до сих пор активно продолжаются. Однако можно быть уверенным, что Ассия Ахат как обычно удивит, эпатирует и просто «порвет» украинскую публику новыми веяниями своего творчества.